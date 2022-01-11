Обтирання спиртом: чи допоможе така процедура знизити температуру

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 545

У МОЗ впевнені, що такий метод є не лише неефективним, а і небезпечним

Існує багато народних засобів зниження температури тіла. Так, з давніх часів практикують протирання шкіри спиртом - ніби так можна зняти лихоманку. Але у МОЗ впевнені, що такий метод є не лише неефективним, а і небезпечним.

Чому обтирання спиртом не працює?

Після нанесення на шкіру спирт починає швидко випаровуватись. Це відразу викликає відчуття охолодження, яке може стати довгоочікуваним полегшенням, якщо у вас жар. Однак таке охолодження тіла є суто відчуттям. Воно тимчасово знижує температуру шкірних покривів, але внутрішня температура тіла при цьому не зменшується.

До того ж обтирання шкіри спиртом може спричинити озноб і тремтіння: так організм сигналізує, що вам занадто холодно. І тому він буде змушений підвищувати загальну температуру тіла, щоб подолати ці симптоми.

Обтирання спиртом може бути особливо небезпечним для дітей. Спирт є дуже токсичною речовиною і здатний всмоктуватись через шкіру. Шкіра у дітей досить ніжна, тому контакт зі спиртом може спричинити опіки, а також викликати дерматити або алергічні реакції.

Не кожну лихоманку варто лікувати спеціалізовано. При основному захворюванні температура тіла підвищується, тому що імунна система намагається боротись з інфекцією (у цей час формуються антитіла). Підвищена температура тіла – спроба вбити збудника хвороби.

Якщо температура не спричиняє вам чи вашій дитині дискомфорту і вона нижча за певний поріг (нижче 38,5 ͒С), то спеціально знижувати її непотрібно. Краще пити достатньо чистої води кімнатної температури. Так організм не відчуватиме зневоднення і вироблятиме достатньо поту для природного охолодження усього тіла.

Якщо температура вище цього порогового значення або ви відчуваєте себе погано, то краще звернутися до сімейного лікаря за порадою. Лікар підкаже, який саме лікарський засіб та у якому дозуванні доцільніше використовувати саме вам для зниження температури.