З 31 січня нещеплених кременчужан почнуть відстороняти від роботи: кого це торкнеться

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 1 290 Коментарів: 2

З 31 січня відсторонять від роботи медиків, комунальників та працівників органів місцевого самоврядування, які не зроблять щеплення від COVID-19. Це випливає з наказу Міністерство охорони здоров'я України від 30 лютого 2021 року.

Згідно документу, обов’язковій вакцинації підлягають працівники:

органів місцевого самоврядування;

закладів охорони здоров'я державної та комунальної форми власності;

комунальних підприємств, установ та організацій.

Таким чином, 31 січня чиновники, медики та комунальники, які досі не щепилися проти COVID-19, будуть відсторонені від роботи без збереження зарплати.