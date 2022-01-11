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Кременчук, Україна, Світ, Коронавірус / Карантин

З 31 січня нещеплених кременчужан почнуть відстороняти від роботи: кого це торкнеться

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 1 290 Коментарів: 2

 

Згідно наказу МОЗ, відсторонять від роботи медиків, комунальників та працівників органів місцевого самоврядування

З 31 січня відсторонять від роботи медиків, комунальників та працівників органів місцевого самоврядування, які не зроблять щеплення від COVID-19. Це випливає з наказу Міністерство охорони здоров'я України від 30 лютого 2021 року. 

Згідно документу, обов’язковій вакцинації підлягають працівники:

  • органів місцевого самоврядування;
  • закладів охорони здоров'я державної та комунальної форми власності;
  • комунальних підприємств, установ та організацій.

Таким чином, 31 січня чиновники, медики та комунальники, які досі не щепилися проти COVID-19, будуть відсторонені від роботи без збереження зарплати.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: вакцинація відсторонення робота COVID-19
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Коментарі: 2

964
inattentive:
Сьогодні, 13:06

Чиновникав увольнять и прививать нельзя , у них же "болезни" разные. 

 


12 0
694
shtai:
Сьогодні, 13:11

Вже є рішення судів про скасування відсторонення від роботи через відмову від вакцинації.

 

Справа № 750/13155/21 Деснянського районного суду м. Чернігова від 10 грудня 2021 року.

«Суд констатує, що відсторонення від роботи є втручанням у право людини на працю та право заробляти працею на життя шляхом його обмеження, а тому в силу положень пункту 1 статті 92 Конституції таке втручання дозволено виключно законами України, а не підзаконними актами, до яких належать Постанова КМУ і Наказ МОЗ».


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