З 31 січня нещеплених кременчужан почнуть відстороняти від роботи: кого це торкнеться

Згідно наказу МОЗ, відсторонять від роботи медиків, комунальників та працівників органів місцевого самоврядування
З 31 січня відсторонять від роботи медиків, комунальників та працівників органів місцевого самоврядування, які не зроблять щеплення від COVID-19. Це випливає з наказу Міністерство охорони здоров'я України від 30 лютого 2021 року.
Згідно документу, обов’язковій вакцинації підлягають працівники:
Таким чином, 31 січня чиновники, медики та комунальники, які досі не щепилися проти COVID-19, будуть відсторонені від роботи без збереження зарплати.
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