Наші читачі стали свідками потрійної ДТП під Кременчуком: її спричинив п'янючий водій (додано)

Сьогодні, 12:52 Переглядів: 1 502 Коментарів: 4

Чоловік за кермом автівки виїхав на зустрічну смугу та врізався в іншу машину

Наші читачі стали свідками потрійної ДТП під Кременчуком, яка сталася вчора, 10 січня, близько 18.00. Вони надіслали до редакції відео.

Відомо, що в районі села Щербаки (на трасі Кременчук-Полтава) зіткнулися три легкові автівки. Це сталося на мосту через річку Псел.

На місце події приїжджала поліція і, як видно на відео, карета швидкої медичної допомоги.

Додано:

Патрульна поліція повідомила, що цю аварію на 94 кілометрі автодороги М-22 спричинив п'янючий водій. Керманич ЗАЗ 1102, виїхавши на зустрічну смугу, врізався в автомобіль Toyota RAV 4.

Під час встановлення усіх обставин патрульні помітили, що винуватець ДТП п'яний. Алкотестер «Драгер» показав результат — 1,92‰, що майже у 10 разів перевищує допустиму норму.

До того ж інспектори з'ясували, що чоловік не має права керувати автівкою, оскільки у нього відсутня відповідна категорія.

Інспектори склали на чоловіка адміністративні матеріали: за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння), за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) КУпАП.

В аварії ніхто з людей не постраждав.