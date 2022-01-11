1
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 2
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 1
Олександр Бондар
Що краще: КАСКО чи «Автоцивілка»?
Ольга Минчук
Корона как отличный способ экономить городской бюджет
Світлана Крамаренко
Профілактика раку молочної залози
Анна Коваленко
Как начать работу с психологом? Как и о чем говорить?
Сергiй Кулясов
Что произойдёт быстрее: ишак сдохнет или падишах помрёт?
Анна Коваленко
Пассивная агрессия. Что нужно знать о пассивно-агрессивном поведении.
Надзвичайні новини

Наші читачі стали свідками потрійної ДТП під Кременчуком: її спричинив п'янючий водій (додано)

Сьогодні, 12:52 Переглядів: 1 502 Коментарів: 4

 

Чоловік за кермом автівки виїхав на зустрічну смугу та врізався в іншу машину

Наші читачі стали свідками потрійної ДТП під Кременчуком, яка сталася вчора, 10 січня, близько 18.00. Вони надіслали до редакції відео.

Відомо, що в районі села Щербаки (на трасі Кременчук-Полтава) зіткнулися три легкові автівки. Це сталося на мосту через річку Псел.

На місце події приїжджала поліція і, як видно на відео, карета швидкої медичної допомоги.

Додано:

Патрульна поліція повідомила, що цю аварію на 94 кілометрі автодороги М-22 спричинив п'янючий водій. Керманич ЗАЗ 1102, виїхавши на зустрічну смугу, врізався в автомобіль Toyota RAV 4.

Під час встановлення усіх обставин патрульні помітили, що винуватець ДТП п'яний. Алкотестер «Драгер» показав результат — 1,92‰, що майже у 10 разів перевищує допустиму норму.

До того ж інспектори з'ясували, що чоловік не має права керувати автівкою, оскільки у нього відсутня відповідна категорія.

Інспектори склали на чоловіка адміністративні матеріали: за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння), за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) КУпАП.

В аварії ніхто з людей не постраждав.

0
Автор: Катерина Турубара Джерело фото: патрульна поліція Кременчука Відео: читачка Юлія
Теги: ДТП відео
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 4

4 092
1
zzzzzz:
Сьогодні, 12:56

дорога на мосту замечательная, так же как и в кохновке. велике будекрадевництво прошло мимо мостов. а серожа лесченко отдыхают на океанах, вместо того,что бы мостами заниматься....


16 3
694
shtai:
Сьогодні, 13:18

П'яний водій Таврії без права керування авто виїхав на зустрічну смугу. Добре що ями на дорозі, а так, як мінімум, труп водія Таврії вирізали б з машини (сарказм).


5 0
4 092
1
zzzzzz:
Сьогодні, 14:15

паталогические смєтуны минускют вместо того,что бы смєтать лещенок и кравцовых например



тем временем следующие "слуги" будут поняты и прощены. Наверно на бабушкином гелике 20 года ехал стоимостью под 200 000 уе. А еще зарплату им маленькую платят-жаловались,да?

Водій авто марки MERCEDES-BENZ G 63 AMG порушив правила дорожнього руху - вимог дорожнього знаку 3,21 "В’їзд заборонено". Після зупинки виявилося, що водій перебуває у стані алкогольного сп'яніння. Порушником виявився начальник УСР Одещини В'ячеслав Єфтеній. Полковник пропонував патрульним "піти йому назустріч" та "вирішити питання". Також він розповів, як не раз відпускав порушників, "щоб вони не сиділи".

2 3
568
Чувааак:
Сьогодні, 14:32

На місце події приїжджала поліція і, як видно на відео, карета швидкої медичної допомоги

а коней де діли?


0 0

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх