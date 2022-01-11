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Тисяча - дітям: вакциновані українці віком від 12 років теж отримають гроші

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 431

 

Президент під час селекторної наради поставив Кабінету Міністрів завдання підготувати окрему програму

Діти віком від 12 до 18 років теж зможуть отримати «вакцинальну тисячу». Про це повідомили в офіційному інтренет-представництві Президента України 10 січня.

У повідомленні йдеться про те, що Президент під час селекторної наради поставив Кабінету Міністрів завдання підготувати окрему програму виплати 1 тисячі гривень у межах програми «єПідтримка» для українських громадян віком 12-18 років, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19.

Як доповів Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, уже понад 6,7 мільйонів українців подали заявки на отримання допомоги від держави в межах програми «єПідтримка».

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: єПідтримка гроші діти Вовина тища
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