Тисяча - дітям: вакциновані українці віком від 12 років теж отримають гроші

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Діти віком від 12 до 18 років теж зможуть отримати «вакцинальну тисячу». Про це повідомили в офіційному інтренет-представництві Президента України 10 січня.

У повідомленні йдеться про те, що Президент під час селекторної наради поставив Кабінету Міністрів завдання підготувати окрему програму виплати 1 тисячі гривень у межах програми «єПідтримка» для українських громадян віком 12-18 років, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19.

Як доповів Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, уже понад 6,7 мільйонів українців подали заявки на отримання допомоги від держави в межах програми «єПідтримка».