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Найввічливіший день року: 11 січня відзначають Міжнародний день слова «дякую»

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 152

 

Дякуємо, що ви у нас є

11 січня відзначається Міжнародний день «дякую», який в Україні відзначають з 2008 року. За інформацією інформагенції «Уніан», свято було започатковане за ініціативи миротворчих спільнот. Щодня люди вимовляють слово «дякую» мільйони разів, але чи замислюються вони про те, як це слово з'явилося в нашій мові, що означає і наскільки потужну енергетику має? 

Історія і традиції Міжнародного дня «дякую»

День, який покликаний нагадати людям про цінність хороших манер, заснований за ініціативи ЮНЕСКО і ООН. Вперше вислів «дякую» зафіксовано у словнику-розмовнику, виданому в Парижі в 1586 році.

Міжнародний день дякую у багатьох країнах святкують з великим розмахом, проводячи ярмарки, влаштовуючи освітні акції, конкурси і безліч інших розважальних заходів. В освітніх установах говорять про важливість дякувати близьким, розповідають про культурні традиції, етику, а також гарні манери.

Крім того, у Всесвітній день дякую проводять благодійні акції, на яких збирають кошти для нужденних. У цей день люди говорять один одному теплі слова і обмінюються листівками, висловлюючи свою ввічливість і подяку.

Цікаві факти про слово «дякую»

  • За своєю етимологією слово «дякую» несе в собі знак народження, символ удачі, зв'язок землі і неба, а також чоловічої і жіночої сутності.
  • Щороку, поряд з Всесвітнім днем «дякую», ми святкуємо Всесвітній день подяки, який відзначається 21 вересня.
  • Говорячи «дякую», потрібно дивитися людині в очі.
  • Не можна дякувати людям у стані роздратування – це нікому не принесе радість.
  • Старовіри не використовують слово «спасибі», так як вважають, що слово виникло від словосполучення «спаси Бай». Бай - це ім'я одного з язичницьких богів.
  • З великих міст світу найбільш ввічливим вважається Нью-Йорк - «дякую» тут найчастіше вимовляють. Останню сходинку рейтингу займає Мумбаї в Індії.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: дякую свято подяка
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