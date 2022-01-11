Найввічливіший день року: 11 січня відзначають Міжнародний день слова «дякую»

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11 січня відзначається Міжнародний день «дякую», який в Україні відзначають з 2008 року. За інформацією інформагенції «Уніан», свято було започатковане за ініціативи миротворчих спільнот. Щодня люди вимовляють слово «дякую» мільйони разів, але чи замислюються вони про те, як це слово з'явилося в нашій мові, що означає і наскільки потужну енергетику має?

Історія і традиції Міжнародного дня «дякую»

День, який покликаний нагадати людям про цінність хороших манер, заснований за ініціативи ЮНЕСКО і ООН. Вперше вислів «дякую» зафіксовано у словнику-розмовнику, виданому в Парижі в 1586 році.

Міжнародний день дякую у багатьох країнах святкують з великим розмахом, проводячи ярмарки, влаштовуючи освітні акції, конкурси і безліч інших розважальних заходів. В освітніх установах говорять про важливість дякувати близьким, розповідають про культурні традиції, етику, а також гарні манери.

Крім того, у Всесвітній день дякую проводять благодійні акції, на яких збирають кошти для нужденних. У цей день люди говорять один одному теплі слова і обмінюються листівками, висловлюючи свою ввічливість і подяку.

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