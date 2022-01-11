Із Казахстану виводять іноземні війська: у Кременчуці запрацювало відслідковування транспорту

Сьогодні, 11 січня, президент Казахстану повідомив про завершення місії ОДКБ. У містах Казахстану частково повертають інтернет й запрацювали сервери. Один з яких повязаний із Кременчуком - програмою, яка відслідковує рух транспорту у нашому місті.
Так сьогодні кременчужани через програму InfoBus можуть відслідувати рух транспорту у Кременчуці. Нагадаємо, що з 6 січня через протести у Казахстані перестала працювати програма InfoBus, за допомогою якої можна відстежувати рух громадського транспорту, адже її сервери фізично знаходяться в Казахстані.
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, 11 січня, оголосив про завершення місії Організації Договору про колективну безпеку, відповідно до якої в країну направили військових п’яти держав ОДКБ у зв’язку з масовими протестами, що переросли у заворушення в низці міст. Виведення сил розпочнеться 13 січня і займе не більше ніж 10 днів, заявив Токаєв, виступаючи у парламенті.
Військовий контингент ОДКБ прибув до Казахстану минулого тижня після того, як керівництво центральноазійської країни звернулося до блоку, де вирішальний голос має Росія, з проханням про військову допомогу.
Росія направила до Казахстану підрозділи і частини Повітряно-десантних військ. Напередодні командувач контингентом ОДКБ генерал-полковник Андрій Сердюков заявив, що війська залишаться в Казахстані «до повної стабілізації ситуації в країні».
Токаєв, який назвав події в Казахстані «спробою перевороту» і поклав відповідальність за насильство на «терористичні групи», зокрема, іноземні, зумів використати кризу для консолідації влади в багатій на нафту і газ державі Центральної Азії. Про які конкретно країни йдеться, він не сказав.
У Казахстані, за даними МВС країни на ранок 11 січня, за весь час протестів та заворушень затримали майже 10 тисяч людей. Точна кількість загиблих залишається невідомою. 9 січня урядовий Telegram-канал повідомив про загибель 164 людей. Пізніше того ж дня Міністерство охорони здоров’я цю інформацію заперечило.