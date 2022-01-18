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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині судитимуть учасників організованої наркогрупи

Сьогодні, 18:06 Переглядів: 561

 

Серед наркоділків є одна жінка, яка залучала до продажу «товару» навіть власного неповнолітнього сина

На Полтавщині судитимуть учасників організованої наркогрупи. Про це інформує слідче управління ГУНП області.

Серед наркоділків, які забезпечували наркотиками та психотропами людей з наркотичною залежністю в Полтаві, є одна жінка. Слідчі встановили, що до продажу наркотиків вона залучала навіть власного неповнолітнього сина.

Організовану групу наркоторгівців, до складу якої входили двоє чоловіків та одна жінка, викрили у липні 2021 року.

За даними відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління обласної поліції, для виготовлення наркотиків зловмисники використовували орендоване у Полтаві житло, періодично змінюючи адреси. «Товар» збували з рук в руки. Поліція задокументувала понад десяток наркозлочинів, вчинених учасниками організованої групи, а також один факт незаконного посіву та вирощування нарковмісних рослин.

Під час понад десятка санкціонованих обшуків у зловмисників вилучили автомобіль та електросамокат, що використовувались для перевезення забороненого «товару», та наркотики. Серед виявлених під час слідчих дій наркотиків: канабіс, шприци з опієм ацетильованим, рослини конопель, мак снодійний, прекурсори, спеціальне приладдя для виготовлення та зважування заборонених речовин, а також кілька десятків мобільних телефонів, понад пів сотні сім-карт та платіжні картки різних банків.

Трьом учасникам організованої групи вручені підозри та обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Відділ розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління обласної поліції здійснює досудове розслідування за 4 статтями Кримінального кодексу України:

  • незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, вчинені організованою групою (частина 3 статті 307);
  • використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин (стаття 306);
  • втягнення матір’ю неповнолітнього у протиправну діяльність (частина 2 статті 304);
  • незаконний посів або незаконне вирощування снодійного маку чи конопель (частина 2 статті 310).
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Національна поліція Полтавщини
Теги: наркоторгівля наркотики наркоторговец Полтава суд
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