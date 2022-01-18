На Полтавщині судитимуть учасників організованої наркогрупи

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Серед наркоділків є одна жінка, яка залучала до продажу «товару» навіть власного неповнолітнього сина

На Полтавщині судитимуть учасників організованої наркогрупи. Про це інформує слідче управління ГУНП області.

Серед наркоділків, які забезпечували наркотиками та психотропами людей з наркотичною залежністю в Полтаві, є одна жінка. Слідчі встановили, що до продажу наркотиків вона залучала навіть власного неповнолітнього сина.

Організовану групу наркоторгівців, до складу якої входили двоє чоловіків та одна жінка, викрили у липні 2021 року.

За даними відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління обласної поліції, для виготовлення наркотиків зловмисники використовували орендоване у Полтаві житло, періодично змінюючи адреси. «Товар» збували з рук в руки. Поліція задокументувала понад десяток наркозлочинів, вчинених учасниками організованої групи, а також один факт незаконного посіву та вирощування нарковмісних рослин.

Під час понад десятка санкціонованих обшуків у зловмисників вилучили автомобіль та електросамокат, що використовувались для перевезення забороненого «товару», та наркотики. Серед виявлених під час слідчих дій наркотиків: канабіс, шприци з опієм ацетильованим, рослини конопель, мак снодійний, прекурсори, спеціальне приладдя для виготовлення та зважування заборонених речовин, а також кілька десятків мобільних телефонів, понад пів сотні сім-карт та платіжні картки різних банків.

Трьом учасникам організованої групи вручені підозри та обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Відділ розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління обласної поліції здійснює досудове розслідування за 4 статтями Кримінального кодексу України: