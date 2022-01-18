Пірнаймо в ополонку свідомо: кременчужан закликають подбати про своє здоров'я та безпеку

Сьогодні, 18:30 Переглядів: 660 Коментарів: 2

Перед зануренням у воду не можна вживати спиртні напої, а людям з гіпертонією та цукровим діабетом купатися не можна взагалі

Купання в освяченій крижаній воді - давня традиція, і майже кожен православний християнин хоча б раз в житті купався на Водохреща. Пірнають в ополонку не лише заради духовного очищення, а й просто за компанію або з цікавостіі. Водночас лікарі закликають перш за все думати про власне здоров'я і не ризикувати зайвий раз.

Кілька корисних рекомендацій нашим читачам дала заступниця директора з медичної частини Першої міської лікарні імені О. Богаєвського Вікторія Виповська.

- Перше - і головне: ні в якому разі не поєднуйте купання з алкоголем, ні до ні після. Також протягом місяця після будь-якої перенесеної хвороби я б не рекомендувала екстремальні перепади температури, особливо коли йдеться про COVID-19. Якщо людина ніколи не займалася загартовуванням чи моржуванням, це може призвести до загострення хронічних захворювань, до простуди або навіть пневмонії. Але якщо ви здорові, швидко занурьтеся, ретельно витріться та вдягніться в сухий теплий одяг. Все повинно бути добре!

На думку лікарів, в особливій зоні ризику діти та люди старше 45 років, у яких немає подібного досвіду. Медики наполегливо радять тим, хто хоче скупатися в ополонці на Водохреща, попередньо проконсультуватися з фахівцем.

Занурення в крижану воду - серйозний стрес для серцево-судинної системи, це може призвести до спазму судин або різкого підвищення тиску.

Не рекомендується купатися в ополонці й тим, хто страждає від гіпертонії, епілепсії, цукрового діабету, ревматизму, ниркової недостатності та хвороб сечовидільної системи.

Під час хрещенських купань люди іноді забувають про власну безпеку, і тому 19 січня в офіційно встановлених місцях для купання на Водохреща чергуватимуть рятувальники.

Працівники ДСНС нагадують про небезпеку купання у невстановлених для цього місцях: