1
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 2
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 1
Олександр Бондар
Що краще: КАСКО чи «Автоцивілка»?
Ольга Минчук
Корона как отличный способ экономить городской бюджет
Світлана Крамаренко
Профілактика раку молочної залози
Анна Коваленко
Как начать работу с психологом? Как и о чем говорить?
Сергiй Кулясов
Что произойдёт быстрее: ишак сдохнет или падишах помрёт?
Анна Коваленко
Пассивная агрессия. Что нужно знать о пассивно-агрессивном поведении.
Кременчук, Здоров'я

Пірнаймо в ополонку свідомо: кременчужан закликають подбати про своє здоров'я та безпеку

Сьогодні, 18:30 Переглядів: 660 Коментарів: 2

 

Перед зануренням у воду не можна вживати спиртні напої, а людям з гіпертонією та цукровим діабетом купатися не можна взагалі

Купання в освяченій крижаній воді - давня традиція, і майже кожен православний християнин хоча б раз в житті купався на Водохреща. Пірнають в ополонку не лише заради духовного очищення, а й просто за компанію або з цікавостіі. Водночас лікарі закликають перш за все думати про власне здоров'я і не ризикувати зайвий раз.

Кілька корисних рекомендацій нашим читачам дала заступниця директора з медичної частини Першої міської лікарні імені О. Богаєвського Вікторія Виповська.

- Перше - і головне: ні в якому разі не поєднуйте купання з алкоголем, ні до ні після. Також протягом місяця після будь-якої перенесеної хвороби я б не рекомендувала екстремальні перепади температури, особливо коли йдеться про COVID-19. Якщо людина ніколи не займалася загартовуванням чи моржуванням, це може призвести до загострення хронічних захворювань, до простуди або навіть пневмонії. 

Але якщо ви здорові, швидко занурьтеся, ретельно витріться та вдягніться в сухий теплий одяг. Все повинно бути добре!

На думку лікарів, в особливій зоні ризику діти та люди старше 45 років, у яких немає подібного досвіду. Медики наполегливо радять тим, хто хоче скупатися в ополонці на Водохреща, попередньо проконсультуватися з фахівцем.

Занурення в крижану воду - серйозний стрес для серцево-судинної системи, це може призвести до спазму судин або різкого підвищення тиску.

Не рекомендується купатися в ополонці й тим, хто страждає від гіпертонії, епілепсії, цукрового діабету, ревматизму, ниркової недостатності та хвороб сечовидільної системи.

Під час хрещенських купань люди іноді забувають про власну безпеку, і тому 19 січня в офіційно встановлених місцях для купання на Водохреща чергуватимуть рятувальники.

Де скупатися на Водохреще: оприлюднили план заходів

Працівники ДСНС нагадують про небезпеку купання у невстановлених для цього місцях:

  • занурювати (купатися) треба в спеціально обладнаних ополонках біля берега, під доглядом рятувальників та медичних працівників;
  • перед купанням необхідно розігріти тіло;
  • до ополонки необхідно підходити в зручному взутті, щоб запобігти втратам чутливості ніг. Краще використати черевики або вовняні носки для того, щоб дійти до ополонки. Можливе використання спеціальних гумових тапочок, які також захищають ноги від гострих каменів, та не дадуть Вам сковзати на льоду. Ідучи до ополонки, пам’ятаєте, що доріжка може бути слизькою — ідіть повільно й уважно;
  • занурювати найкраще по шию, не замочивши голову, щоб уникнути рефлекторного звуження судин головного мозку. Ніколи не поринайте в ополонку вперед головою. Стрибки у воду й занурення у воду з головою не рекомендуються, тому що це збільшує втрату температури й може призвести до шоку від холоду;
  • при вході у воду, намагайтеся швидко досягти потрібної глибини, але не плавайте;
  • не перебувайте в ополонці більше 1 хвилини, щоб уникнути загального переохолодження організму;
  • якщо з вами дитина, слідкуйте за нею під час занурення в ополонку;
  • при виході не тримайтеся безпосередньо за металеві поручні, використовуйте сухий рушник;
  • після купання (занурення) розітріть себе махровим рушником і надягніть сухий одяг;
  • для зміцнення імунітету й уникнення можливості переохолодження необхідно випити гарячого чаю, найкраще з ягід, фруктів і овочів з попередньо підготовленого термоса;
  • не вживайте алкогольні напої.
0
Автор: Тамара Зінченко
Теги: ДСНС лікарі Водохреща купання
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 2

235
StarПёр:
Сьогодні, 19:30

Чому я жодного разу не бачив, як пирнають у ополонку настоятель Лаври Паша-мерседес, або метрополлітр фсб-шного філіалу мацковського педріархату отець Онутрій?

Може тому шо ці "пірнання" - то повна дурня? 

(звісно окрім тих, хто займається т.з. "моржуванням" свідомо та системно)


7 10
560
Кавоман:
Сьогодні, 19:57

Інформація від нормальної церкви (ПЦУ):

"Вже не перший рік ми пояснюємо, що традиція купання в ополонці на Водохреща не має нічого спільного зі «змиванням» гріхів, отриманням особливого Божого благословіння чи духовного очищення. Жодного церковного припису в Українській Церкві для звершення занурення у зимову воду немає і ніколи не було.

Священники звершують Чин освячення води відкритих водойм у свято Богоявлення не для того, щоби в ній купатися, а саму воду освячують зовсім не «іони срібла» хреста, який у неї занурюють. І якщо під час звершення водосвяття використовують, скажімо, хрест дерев’яний, то вода все одно силою благословіння Божого і благодаті Святого Духа за молитвами стає святинею – агіасмою (від грец. ἁγίασμα – «святиня»).
Саме як до святині – шанобливо, з повагою і благоговінням – ми маємо ставитися до води, освяченої на Богоявлення....

...А щодо «змивання» гріхів, то нагадаємо: занурення в ополонку не змиває гріхи, бо гріх – це не зовнішня проблема, а внутрішня хвороба душі. І щоб її вилікувати, потрібно спочатку її виявити, від щирого серця покаятись та змінитися з допомогою Божою і через Таїнства Церкви. "


4 11

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх