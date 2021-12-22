Україна в небезпеці: кременчужан запрошують на військову службу у резерві до батальйону тероборони

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 551 Коментарів: 2

Росія продовжує стягувати війська до кордонів з Україною. За даними української та західної розвідок, військове угрупування чисельністю понад 100 тисяч військовослужбовців готове до вторгнення в Україну.

Міністр оборони України Олексій Резніков навіть назвав ймовірний час такого наступу – кінець січня. А британська розвідка припустила, що це може відбутися на святвечір 24 грудня. Через загрозу вторгнення російських військ до України Сили швидкого реагування НАТО приведені у підвищену бойову готовність. З огляду на все це питання обороноздатності держави, зокрема боєздатності сил її територіальної оборони, наразі є одним із найважливіших та найбільш актуальних для нашої країни.

16 липня 2021 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт «Про основи національного спротиву», який визначив завдання, мету, порядок підготовки та ведення національного спротиву силами безпеки та оборони. Ним, зокрема, передбачений порядок формування військових частин Сил територіальної оборони Збройних Сил України. Одна з таких частин дислокується у Кременчуці. Наш кореспондент зустрівся з її командиром та дізнався про те, які завдання наразі вирішують військовослужбовці військової частини А7311 на території нашого міста та чи у них є проблеми.

Підполковник Вадим Проценко командує батальйоном територіальної оборони з першого дня його формування у Кременчуці – з 2018 року. Як він пояснив, після ухвалення закону «Про національний спротив» робота з організації територіальної оборони отримала вагоме законодавче підкріплення та нові можливості.

- Були розроблені відповідні плани планомірного нарощування потужностей сил тероборони, але наразі, у зв’язку із загостренням ситуації на кордонах з Росією та реальною загрозою вторгнення російських військ, ми прискорюємо виконання усіх завдань, передбачених планом. Це вимагає значних зусиль та ресурсів, - пояснив Вадим Проценко.

Якщо раніше в його повсякденному підпорядкуванні перебувало лише кілька офіцерів та сержантів служби за контрактом, а усі інші проходили службу у військовому резерві, тобто прибували лише на практичні заняття з бойової підготовки кілька разів на місяць, то тепер штатна чисельність контрактників збільшена до понад 40 осіб.

- Це кадрова основа, кістяк військової частини – усі командири підрозділів, штаб, служби бойового забезпечення. Увесь інший особовий склад частини, як і раніше, укомплектований «резервістами», - зауважив комбат.

За його словами, з «резервістами» проводяться постійні заняття по бойовій підготовці. Поточного року майже щосуботи організовувались навчальні стрільби з вогнепальної зброї, під час яких відпрацьовувалися питання тактичної, спеціальної та військово-медичної підготовки.

На вогневому рубежі. Навчальні стрільби батальйону територіальної оборони

У зв’язку зі збільшенням штатної чисельності кадрів частини виникло гостре питання щодо місця її дислокації. До цього часу штаб батальйону територіальної оборони займав кілька кабінетів у Кременчуцькому районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, але тепер потрібне велике приміщення, а краще окреме військове містечко.

- У Кременчуці вільних військових містечок не залишилось. Ті, що є, або передані Нацгвардії, або знаходяться у жахливому, напівзруйнованому стані. Хочу зазначити, питання щодо передачі нам у користування будівлі для розміщення військової частини наразі вирішується, за що я вдячний місцевій владі усіх рівнів. Звичайно, хочеться, щоб усе це відбулося якомога скоріше, але розумію, що є певні визначені нормативними документами процедури, які мають бути витримані. Сподіваюсь, що через місяць ми вже будемо мати свій «дах над головою», - розповів Вадим Проценко, так і не назвавши, яке саме приміщення може бути передане його батальйону.

Як стало відомо редакції із наших джерел у Полтаві, це може бути будівля Кременчуцького обласного наркодиспансеру. Чи буде його надано військовим на умовах безоплатної довгострокової оренди, або ж його передадуть на баланс Міноборони – питання наразі обговорюється, а рішення з цього приводу можуть прийняти лише депутати Полтавської обласної ради.

Комбат також розповів, що окрім приміщення у військової частини є й інші нагальні потреби. І вже є підприємства, які відгукнулись та допомагають у їх вирішенні. Так, засновник ПАТ «Вепр» Володимир Пилипенко запропонував передати батальйону ЗІЛ-157 з кунгом. Наразі вирішується питання щодо документального оформлення цієї допомоги.

- Автомобіль хоч і старенький, але знаходиться у майже ідеальному стані. Він вкрай потрібен нашому батальйону. Я б з вдячністю прийняв допомогу для військової частини й від інших підприємств, бізнесменів чи організацій. Закон це робити дозволяє, - пояснив Вадим Проценко та додав, що у батальйоні є вакансії на проходження служби у військовому резерві, тож він запрошує кременчужан до себе.

Відпрацювання вправи зі спеціальної підготовки

Такі військовослужбовці проживають вдома, працюють за своїм основним місцем роботи, а їх підготовку по військовій справі проводять у вихідні дні – зазвичай щосуботи. У призначений час при виникненні необхідності їх будуть призивати на військову службу по мобілізації та залучати до виконання завдань, що стоять перед батальйоном територіальної оборони за призначенням – охорона важливих об’єктів у районі, боротьба з диверсантами тощо.

Детальніше про умови та порядок проходження служби у військовому резерві за місцем проживання та військової служби за контрактом можна дізнатися в Кременчуцькому районному ТЦК та СП (колишньому військкоматі) за адресою м. Кременчук, вул. Генерала Жадова, 6 та за телефоном (05366) 3-19-45 або за моб. тел. 0677090935.

Як стало відомо редакції, у кожній з областей України формуються бригади територіальної оборони, до складу яких входять батальйони тероборони – по одному в кожному з нових районів та додатково один батальйон в обласному центрі. В Полтавській області сформовано 5 батальйонів територіальної оборони, один з яких дислокується у Кременчуці. Розгортання військових частин планується завершити до 15 січня 2022 року.