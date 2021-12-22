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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві в гаражі вибухнув газовий балон і спричинив пожежу

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 156

 

Чоловік отримав опіки

22 грудня близько 13.00 у гаражному кооперативі на вулиці Панянки, що у Полтаві, вибухнув газовий балон. Про це до відділення №1 Полтавського районного управління поліції повідомив диспетчер ДСНС.

Унаслідок вибуху виникла пожежа, під час якої 42-річний чоловік отримав опіки. Лікарі на місці надали медичну допомогу потерпілому. Також вогонь пошкодив автомобіль Volkswagen T5.

Наразі обставини події з’ясовує слідчо-оперативна група поліції.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Національна поліція Полтавщини
Теги: газовый баллон вибух Полтава взрыв пожежа опіки горів автомобіль
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