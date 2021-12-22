У Полтаві в гаражі вибухнув газовий балон і спричинив пожежу

22 грудня близько 13.00 у гаражному кооперативі на вулиці Панянки, що у Полтаві, вибухнув газовий балон. Про це до відділення №1 Полтавського районного управління поліції повідомив диспетчер ДСНС.
Унаслідок вибуху виникла пожежа, під час якої 42-річний чоловік отримав опіки. Лікарі на місці надали медичну допомогу потерпілому. Також вогонь пошкодив автомобіль Volkswagen T5.
Наразі обставини події з’ясовує слідчо-оперативна група поліції.
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