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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві мати залишила 1,5-річну дитину на п'яних знайомих: поліція відвезла маля до лікарні

Сьогодні, 17:40 Переглядів: 137

 

Зараз вирішується питання щодо позбавлення матері батьківських прав

У Полтаві матір залишила 1,5-річну дитину на захмелілих знайомих.

За інформацією Полтавського районного управління поліції, увечері 21 грудня до поліції звернувся депутат міської ради, він повідомив про небезпеку для життя і здоров’я дитини, про що чиновник дізнався від мешканців багатоквартирного будинку, розташованого у Шевченківському районі Полтави.

Ювенальні поліцейські, які відреагували на звернення, знайшли 1,5-річну дівчинку у квартирі з п'яними незнайомцями. Як з’ясували правоохоронці, ці люди виявилися знайомими 32-річної матері – жінка «довірила» їм свою донечку на час відсутності.

Зважаючи на несприятливі для дитини умови та реальні ризики для її життя та здоров’я, поліцейські доставили дівчинку до дитячої клінічної лікарні. На щастя, з маленькою все гаразд.

Відносно матері склали адміністративний матеріал за невиконання батьківських обов’язків. Причому за повторне таке правопорушення, вчинене протягом року (частина 2 статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення). Вирішується питання щодо позбавлення матері батьківських прав.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Національна поліція Полтавщини
Теги: дитина Полтава батьківські обов'язки
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