Кому з кременчужан відключатимуть світло 23 грудня: адреси

Сьогодні, 18:08 Переглядів: 1 126

«Полтаваобленерго» попереджає, що 23 грудня в Кременчуці відбудуться планові відключення електроенергії. Причина - проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.

З 6.00 до 18.00 світло відключать за адресами:

просп. Полтавський;

вул. Якова Петруся;

вул. Карбишева;

вул. Броніслава Урбанського;

вул. Рокітнянська;

вул. Волочаївська;

вул. Марка Вовчка;

вул. Барвінкова;

вул. Грушевського;

вул. Некрасова;

вул. Бориса Чичибабіна;

вул. Размислова;

вул. Целіноградська;

вул. Чайковського;

вул. Василя Симоненка;

вул. Хортицька;

вул. Аерофлотська;

вул. Олени Пчілки;

вул. Козацька;

вул. Володимира Вінниченка;

вул. Утьосова;

вул. Данила Галицького;

вул. Данила Галицького; вул. Гетьманська;

вул. Генерала Чайки;

вул. Михайла Калачевського;

вул. Соснівська;

вул. Ігоря Сікорського;

вул. Андрія Ізюмова;

вул. Кропивницького;

вул. Газопровідна;

вул. Кобзарська;

вул. Шмідта;

вул. Хімічна;

вул. Ракетна;

вул. Миколая Міхновського;

вул. Луначарського;

пров. Некрасова;

пров. Якова Петруся;

пров. Гурамішвілі;

пров. Яснополянський;

пров. Кутузова;

туп. Глобинський;

туп. Степана Разіна;

туп. Бажана;

туп. Айвазовського.

З 8.00 до 17.00 не буде світла за адресами: