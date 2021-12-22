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Кременчук, Коронавірус / Карантин

За добу у місті померло троє кременчужан з COVID-19

Сьогодні, 19:35 Переглядів: 858 Коментарів: 3

 

Коронавірусну інфекцію діагностували у 21 людини

22 грудня в місті зареєстрували 21 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу.

За даними мерії, захворіли 15 жінок віком від 34 до 81 року, чотири чоловіка віком від 49 до 85 років та дві дитини віком 10 років. Із вперше виявлених випадків захворювання 18 пацієнтів перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, три – лікується в інфекційних шпиталях, із них жодного вакцинованого.

В інфекційних шпиталях зараз лікується 126 осіб. Одужало 77 людей.

На жаль, померло три пацієнта: одна жінка 84 років та два чоловіка віком 61 і 64 років. Із числа померлих пацієнтів - жодного вакцинованого.

Всього у Кременчуці зареєстровано 17 488 випадків коронавірусної інфекції, одужало 15 357, померло 617.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус смерть от коронавируса
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Коментарі: 3

49
Doktor:
Сьогодні, 20:14

сегодня положительный ПЦР у знакомой с вакцинацией! Кто дает статистику?


5 0
129
ww:
Сьогодні, 22:57

Цитата: Doktor

сегодня положительный ПЦР у знакомой с вакцинацией! Кто дает статистику?

Тут лише вказують, якщо щеплені люди померли. З приводу виявлення  в щеплених не говориться.


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1 407
hunter:
Сьогодні, 22:59

Цитата: Doktor

сегодня положительный ПЦР у знакомой с вакцинацией! Кто дает статистику?

Я думаю статистику пишут "от фанаря",но есть приказ с МОЗ исключать правдивую инфу с вакцинированными.


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