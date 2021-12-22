За добу у місті померло троє кременчужан з COVID-19

Сьогодні, 19:35 Переглядів: 858 Коментарів: 3

22 грудня в місті зареєстрували 21 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу.

За даними мерії, захворіли 15 жінок віком від 34 до 81 року, чотири чоловіка віком від 49 до 85 років та дві дитини віком 10 років. Із вперше виявлених випадків захворювання 18 пацієнтів перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, три – лікується в інфекційних шпиталях, із них жодного вакцинованого.

В інфекційних шпиталях зараз лікується 126 осіб. Одужало 77 людей.

На жаль, померло три пацієнта: одна жінка 84 років та два чоловіка віком 61 і 64 років. Із числа померлих пацієнтів - жодного вакцинованого.

Всього у Кременчуці зареєстровано 17 488 випадків коронавірусної інфекції, одужало 15 357, померло 617.