Як правильно одягатися взимку, аби мороз не зашкодив здоров'ю

Сьогодні, 07:22 Переглядів: 438

За тривалих низьких температур наше тіло втрачає тепло швидше, ніж виробляє, тому взимку одягу потрібно приділяти особливу увагу

Холодна зимова пора може стати значно комфортнішою, якщо правильно підібрати одяг. За тривалих низьких температур наше тіло втрачає тепло швидше, ніж виробляє, тому взимку одягу потрібно приділяти особливу увагу, щоб вберегтися від переохолодження чи навіть й обмороження. У Міністерстві охорони здоров'я надали рекомендації про те, як правильно підібрати одяг.

Що ж одягати взимку, аби було тепло, зручно та безпечно?

Обирайте одяг із натуральних чи спеціальних матеріалів. Зауважте, що зимовий одяг для низьких температур повинен складатись із трьох шарів:

білизна (спідня білизна, шкарпетки, термобілизна);

середній шар (светр, кофта тощо);

верхній одяг (куртка, штани, шарф, шапка, рукавички).

Нижній шар одягу має відводити вологу, адже мокре тіло втрачає більше тепла. Середній шар утримує тепло. Верхній шар захищає від зовнішніх чинників – дощу, вітру та снігу. Він має бути з щільної вітронепродувної тканини. Що більше шарів одягу – то тепліше. Однак одяг не має бути занадто грубим і сковувати рухи, головне – багатошаровість та терморегуляція: між різними одежинами має бути повітряний прошарок.

Не залишайте відкритими кінцівки та голову, носіть рукавички й шапку: через долоні та оголену голову ви втрачаєте чимало тепла. До того ж, від морозного повітря волосся стає тьмяним і ламким, а шкіра рук та обличчя пересихає. Закритими мають бути і литки – залиште підкатані штани для теплої пори року.

Обирайте зимове взуття із товстою підошвою: воно має бути просторим, відповідного розміру і не стискати ногу, щоби підтримувати нормальний кровообіг, проте забезпечувати достатню фіксацію гомілково-ступневого суглобу.

Щойно відчули печіння на шкірі — шукайте, де зігрітися!

Сильне почервоніння та печіння шкіри може бути ознакою обвітрення та/або обмороження відкритих ділянок шкіри. Якщо відчуваєте, як щоки, руки чи ноги «печуть», зайдіть у будь-яке тепле місце — магазин, кафе, під’їзд.

Щоб не замерзнути, рухайтесь. Якщо ви довго очікуєте на громадський транспорт — не стійте нерухомо. Можна підстрибувати на місці, ходити, виконати кілька простих вправ, це водночас допоможе вам підтримувати фізичну активність.