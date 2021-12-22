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Надзвичайні новини

На вулиці Вадима Пугачова 66-річній жінці у вікно закинули гранату

Сьогодні, 16:21 Переглядів: 1 030

 

Вибухотехніки знешкодили цю страйкбольну гранату

22 грудня до Кременчуцького райуправління поліції зателефонувала 66-річна кременчужанка та розповіла, що невідома особа розбила вікно її квартири на першому поверсі п'ятиповерхівки по вулиці Вадима Пугачова, кинувши щось всередину.

На місце події прибула слідчо-оперативна група та працівники вибухотехнічного підрозділу ГУНП. Під час огляду квартири знайшли страйкбольну гранату.

Наразі вибухотехніки даний предмет знешкодили. Поліція проводить слідчі дії для встановлення всіх обставин та осіб, причетних до інциденту.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Національна поліція Полтавщини
Теги: граната вікно
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