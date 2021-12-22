На вулиці Вадима Пугачова 66-річній жінці у вікно закинули гранату

22 грудня до Кременчуцького райуправління поліції зателефонувала 66-річна кременчужанка та розповіла, що невідома особа розбила вікно її квартири на першому поверсі п'ятиповерхівки по вулиці Вадима Пугачова, кинувши щось всередину.
На місце події прибула слідчо-оперативна група та працівники вибухотехнічного підрозділу ГУНП. Під час огляду квартири знайшли страйкбольну гранату.
Наразі вибухотехніки даний предмет знешкодили. Поліція проводить слідчі дії для встановлення всіх обставин та осіб, причетних до інциденту.
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