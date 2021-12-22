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Надзвичайні новини

Зрубали ялинки та намагалися їх поцупити: у Кременчуці патрульні затримали крадіїв

Сьогодні, 16:05 Переглядів: 532 Коментарів: 2

 

У чоловіка патрульні знайшли ножівку та ніж

За інформацією патрульної поліції Кременчука, 22 грудня близько 2.00 правоохоронці отримали повідомлення про те, що на вулиці Гайдамацькій двоє людей вирубали ялинки та несуть їх у руках.

Патрульні вирушили на місце пригоди та зупинили злодіїв. Походження зрубаних дерев ті пояснити не змогли. При поверхневій перевірці в чоловіка патрульні знайшли ножівку та ніж.

Поліцейські викликали на місце слідчо-оперативну групу для фіксування даного факту та з'ясування усіх обставин.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: ялинки вирубка патрульні поліція
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Коментарі: 2

11
Лариса:
Сьогодні, 16:32

Специально для них выращивали. Штраф 17 тыс. и больше ни у кого не будет желания вырубывать ёлки. 


5 0
550
Чувааак:
Сьогодні, 17:49

Гайдамацька це Крюків біля ринку Кіровоградська.

Затримали біля території залишків зруйнованого дит.садка. Хто не знає - вся територія заросла дикосіяними деревами і кущами. Скоріш за все серед цих дикорослих дерев ця пара помітила пару ялинок.

Читаєм статтю

Стаття 65. Незаконна порубка, пошкодження та знищення лісових культур і молодняка

Незаконна порубка і пошкодження дерев або чагарників; перевезення, зберігання незаконно зрубаних дерев або чагарників; знищення або пошкодження лісових культур, сіянців або саджанців у лісових розсадниках і на плантаціях, а також молодняка природного походження і самосіву на площах, призначених під лісовідновлення...
Лісові культури – це штучно створені лісові насадження, методом висаджування сіянців, саджанців, живців дерев і чагарників чи висіванням їхнього насіння.

Відносяться спиляні сосни до лісових культур?

 

Якби спиляли клен, липу чи тополь такого ж розміру - теж ганялись би з автоматом?

 

А якби це трапилось 1 лютого? Побачили б ми про це новину? Напевно ні. Чому? Сосна б перестала бути сосною?

Багато реторичних питань

Я нікого не захищаю, я про слово закону


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