Зрубали ялинки та намагалися їх поцупити: у Кременчуці патрульні затримали крадіїв

Сьогодні, 16:05 Переглядів: 532 Коментарів: 2

У чоловіка патрульні знайшли ножівку та ніж

За інформацією патрульної поліції Кременчука, 22 грудня близько 2.00 правоохоронці отримали повідомлення про те, що на вулиці Гайдамацькій двоє людей вирубали ялинки та несуть їх у руках.

Патрульні вирушили на місце пригоди та зупинили злодіїв. Походження зрубаних дерев ті пояснити не змогли. При поверхневій перевірці в чоловіка патрульні знайшли ножівку та ніж.

Поліцейські викликали на місце слідчо-оперативну групу для фіксування даного факту та з'ясування усіх обставин.