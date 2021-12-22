Зрубали ялинки та намагалися їх поцупити: у Кременчуці патрульні затримали крадіїв

За інформацією патрульної поліції Кременчука, 22 грудня близько 2.00 правоохоронці отримали повідомлення про те, що на вулиці Гайдамацькій двоє людей вирубали ялинки та несуть їх у руках.
Патрульні вирушили на місце пригоди та зупинили злодіїв. Походження зрубаних дерев ті пояснити не змогли. При поверхневій перевірці в чоловіка патрульні знайшли ножівку та ніж.
Поліцейські викликали на місце слідчо-оперативну групу для фіксування даного факту та з'ясування усіх обставин.
ІнформаціяПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.