У Кременчуці 21-річний хлопець приніс до суду піцу з наркотиками

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У Кременчуці 21-річний хлопець приніс до суду піцу з наркотиками і хотів передати їх підсудному. Про це повідомляє Кременчуцьке райуправління поліції.

Молодика на вході до приміщення суду зупинили охоронці. Він вів себе підозріло та нервував. Під час огляду речей кременчужанина охоронці побачили замаскований у піцу згорток із наркотичною речовиною зеленого кольору. На місце події охоронці викликали слідчо-оперативну групу поліції.

Слідчі вилучили наркотики та інші речові докази, що вказують на причетність 21-річного кременчужанина до кримінального правопорушення. Молодик раніше вже мав проблеми із законом та неодноразово потрапляв в поле зору правоохоронців. Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчий поліції повідомив хлопцю про підозру, а суд обрав запобіжний захід – домашній арешт.

За даним фактом правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Якщо суд доведе, що хлопець винен, йому загрожує позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.