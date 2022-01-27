Полтава претендує на звання молодіжної столиці України

Полтава стала фіналістом конкурсу Молодіжна столиця України-2023. Про це повідомили організатори конкурсу на своїй Facebook-сторінці.
За почесне звання змагатимуться 10 міст:
Представники міст-переможців незабаром отримають листи з детальні інструкціями щодо дат та дедлайнів.
Головне завдання конкурсу - покращення співпраці місцевої влади та представників молодіжного середовища у всіх містах України, поширення кращих практик такої співпраці та успішних кейсів втілення молодіжної політики на місцевому рівні.
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