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Кременчук, Полтавщина

Полтава претендує на звання молодіжної столиці України

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 161

 

Кременчужани знають, яке місто в області насправді є молодіжною столицею;)

Полтава стала фіналістом конкурсу Молодіжна столиця України-2023. Про це повідомили організатори конкурсу на своїй Facebook-сторінці.

За почесне звання змагатимуться 10 міст:

  • Буча;
  • Вінниця;
  • Івано-Франківськ;
  • Луцьк;
  • Маріуполь;
  • Миколаїв;
  • Полтава;
  • Ужгород;
  • Умань;
  • Чернівці.

Представники міст-переможців незабаром отримають листи з детальні інструкціями щодо дат та дедлайнів.

Головне завдання конкурсу - покращення співпраці місцевої влади та представників молодіжного середовища у всіх містах України, поширення кращих практик такої співпраці та успішних кейсів втілення молодіжної політики на місцевому рівні.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: молодіжна столиця конкурс
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