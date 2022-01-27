Полтава претендує на звання молодіжної столиці України

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 161

Кременчужани знають, яке місто в області насправді є молодіжною столицею;)

Полтава стала фіналістом конкурсу Молодіжна столиця України-2023. Про це повідомили організатори конкурсу на своїй Facebook-сторінці.

За почесне звання змагатимуться 10 міст:

Буча;

Вінниця;

Івано-Франківськ;

Луцьк;

Маріуполь;

Миколаїв;

Полтава;

Ужгород;

Умань;

Чернівці.

Представники міст-переможців незабаром отримають листи з детальні інструкціями щодо дат та дедлайнів.

Головне завдання конкурсу - покращення співпраці місцевої влади та представників молодіжного середовища у всіх містах України, поширення кращих практик такої співпраці та успішних кейсів втілення молодіжної політики на місцевому рівні.