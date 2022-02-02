«Бронзу» у стрибках на чемпіонаті України завоювала кременчужанка Хамула

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 379

У Сумах відбувся командний чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні. Кременчуцька спортсменка Наталія-Вікторія Хамула взяла участь у змаганнях, які проходили протягом 29-30 січня.

Наталія-Вікторія здобула «бронзу» у стрибках в довжину. Кременчужанка продемонструвала результат 6,08 м. Золото здобула харків’янка Ірина Нерубальщук з результатом 6,57 м. Друге місце посіла ще одна спортсменка з Харкова Оксана Мартинова з результатом - 6.32 м.