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На Полтавщині знову з'явився невловимі палії

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 569

Поліція з'ясовує особи правопорушників

В ніч з 30 на 31 січня на вул.О.Бідного у Полтаві на автостоянці біля багатоповерхівки підпалили Audi, повідомляє пресцентр поліції.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка з'ясувала, що паліїв двоє, вони втекли до приїзду поліції.

Наразі поліція з'ясовує особи нападників.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч.2 ст.194 ККУ (Умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу).

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Автор: Філіп Мостовий
Теги: автомобиль пожежа Полтава
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