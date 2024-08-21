На Полтавщині поліція та екологи вилучили понад півтора кілометра браконьєрських сіток

Сьогодні, 10:11 Переглядів: 120

Живу рибу випустили назад у водойму, а решту риби передали для реалізації в дохід держави

На Полтавщині під час профілактичного рейду поліція спільно з екологічною інспекцією вилучила понад півтора кілометра браконьєрських сіток з акваторії Сулинського заказника Кременчуцького водосховища. Про це 21 серпня повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

Рейд відбувся в межах населених пунктів Липове, Святилівка, Бугаївка, Шушвалівка, Мозоліївка, Жовнино. В результаті було вилучено 23 браконьєрські сітки. Живу рибу, яка перебувала у сітках, випустили назад у водойму, а решту риби передали для подальшої реалізації в дохід держави.

Нагадаємо, що забороняється лов водних біоресурсів сітками та пастками усіх типів та конструкцій, а також іншими сітковими знаряддями лову.

Також в період дії воєнного стану забороняється навігація для маломірних суден на водоймах області, окрім суден підприємств, установ, організацій, що займаються промисловим рибальством на Кам’янському та Кременчуцькому водосховищах, а також спеціально уповноважених органів державної влади.