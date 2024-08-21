До Кременчука приїхали жителі Нью-Йорка: яка ситуація з поселенням переселенців

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 912

На резервних об'єктах для поселення переселенців є запас їжі, постільної білизни та ліжка, розповів Віталій Малецький

У Кременчуці є вільні місця для розміщення переселенців. Зокрема, досі гуртожиток на вулиці Єднання України може прийняти людей у разі потреби. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький на засіданні виконавчого комітету 20 серпня.

Вільні місця також є і «в інших об’єктах» — «у нас є резервні об’єкти, у них є розкладні ліжка, є запас продуктів, є запас постільної білизни», заявив мер.

— У нас зараз, до речі, приїхало дуже багато людей з селища Нью-Йорк. Згуртовані вони, бо невеликий населений пункт, знають один одного. Навіть за житло вже приходили, говорили: «Коли нам у Кременчуці дадуть тепер житло?» Ми поступово людей приймаємо, — сказав Малецький.

Нагадаємо, на початку серпня міський голова Бахмута Олексій Рева зустрівся з переселенцями-бахмутянами, що нині проживають у Кременчуці. Наразі їх у Кременчуцькій громаді — близько 1 тисячі.