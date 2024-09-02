Наймасштабніша пожежа за останні 40 років: з'явилося відео наслідків пожежі на Пивисі

Сьогодні, 14:56 Переглядів: 505

Вогонь становив загрозу і розташованим неподалік від гори будинкам

У мережі з’явилося відео з наслідками масштабної пожежі на горі Пивиха поблизу Градизька, яка сталася у четвер, 29 серпня. Опублікував вражаючі кадри голова Градизької селищної громади Мирослав Носа.

— Це наймасштабніша пожежа на ландшафтному заказнику гора Пивиха за останні 40 років, — пише Мирослав Носа.

Як повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій, сталася пожежа близько 14.00, а ліквідувати загоряння вдалося аж о 22.35 — боролися рятувальники з вогнем близько 8,5 годин.

— Ця пожежа не тільки знищила частини природо-заповідного фонду гори Пивихи, а й створила загрозу життю декільком мешканцям сусідніх з горою вулиць, — пише Носа.

Гасили вогонь рятувальники за допомогою 6 пожежних автомобілів — брали участь у ліквідації пожежі Градизької місцевої пожежної охорони, Глобинського підрозділу ДСНС та Кременчуцького райуправління ДСНС.

— Виручив генератор на водогоні — під час відсутності світла проблем із водою для пожежників не було, — додає селищний голова.

Мирослав Носа також додав, що ймовірною причиною загоряння на горі є паління огородніх культур у житловому секторі. Він також сподівається, що винні понесуть покарання.

За даними надзвичайників, у вогні постраждали близько 5 га природно-заповідної території.

Брали участь у ліквідації пожежі також і поліцейські.

Що загрожує паліям

У поліції зазначають, що за випалювання рослинності передбачені адміністративна або кримінальна відповідальність.

Відповідно до статті 77-1 Кодексу України про адміністративне правопорушення, за самовільне випалювання сухої рослинності для громадян передбачений штраф від 3060 до 6120 гривень; для посадових осіб — від 15 тис. 300 до 21 тис. 420 гривень.

Стаття 152 КУпАП (Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів) передбачає штраф на громадян від 340 до 1 тис. 360 гривень і на посадових осіб, громадян — суб'єктів підприємницької діяльності — від 850 до 1 тис. 700 гривень.

За знищення чи пошкодження вогнем лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць, а також стерні, сухих дикоростучих трав, рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення суд (відповідно до статті 245 Кримінального кодексу України) може призначити штраф від 91 тис. 800 до 153 тисяч гривень або до 5 років обмеження чи позбавлення волі.

А за пожежу (навіть, через необережність), що призвела до загибелі людей, масового знищення тварин чи інших тяжких наслідків, кримінальний закон передбачає від п’яти до десяти років ув’язнення, розповіли правоохоронці.

Нагадаємо, цими вихідними надзвичайники гасили пожежу у Кременчуці поблизу колишніх артскладів.