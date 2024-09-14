З Кременчуцького водосховища поліція вилучила ятери і браконьєрські сітки

Сьогодні, 14:35 Переглядів: 0

Правоохоронці вилучили з акваторії Сулинського заказника Кременчуцького водосховища три ятери довжиною 300 метрів та сітку довжиною близько 70 метрів. Живу рибу, яка потрапила в браконьєрські пастки, випустили, а решту — передали для подальшої реалізації в дохід держави. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Полтавщини 14 вересня.

Правоохоронці виявили 2 факти порушення правил навігації. На порушників складені постанови за частиною 1 статті 117 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

У поліції розповіли, що загалом, з початку дії воєнного стану у Полтавській області склали 578 відповідних постанов.

Правоохоронці нагадують, що згідно з правилами любительського рибальства забороняється лов водних біоресурсів сітками та пастками усіх типів та конструкцій, а також іншими сітковими знаряддями лову.

— Використання заборонених знарядь лову є грубим порушенням правил рибальства (ч. 4 ст. 85 КУпАП) та передбачає штраф до 680 гривень, з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення, які є приватною власністю порушника та незаконно добутих водних біоресурсів чи без такої, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на території Полтавської області на час воєнного стану продовжує діяти заборона руху всіх суден на Дніпрі та її притоках.