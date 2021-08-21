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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині 24-річний хлопець збив двох людей: жінка загинула на місці

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 241

 

Чоловік та жінка з велосипедами в руках переходили проїжджу частину за межами пішохідного переходу

20 серпня близько 20.40 на автодорозі Полтава – Олександрія (поблизу села Мачухи Полтавського району) 24-річний полтавець за кермом Mercedes Benz збив двох людей, які з велосипедами в руках переходили проїжджу частину за межами пішохідного переходу. Про це інформує відділ комунікації поліції Полтавщини.

46-річна місцева жителька від отриманих травм загинула на місці. А 47-річного чоловіка, який разом з нею переходив дорогу, оглянули медики «швидкої» – госпіталізації він не потребував.

За даним фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Національна поліція Полтавщини
Теги: ДТП пешеход смертельное ДТП
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