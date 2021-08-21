У Центрі ПМСД на Молодіжному не вистачає сімейних лікарів

Сьогодні, 11:29 Переглядів: 234

Причина полягає в тому, що більшість з них задіяна у Центрах вакцинації населення

Кременчужани скаржаться, що у Центрі ПМСД на Молодіжному не вистачає сімейних лікарів: деяких з них немає на роботі вже близько двох місяців, а до інших лікарів людей не направляють. Ситуацію прояснила під час засідання виконкому 19 серпня заступниця директора департаменту охорони здоров'я Людмила Пономаренко:

- Наші сімейні лікарі зараз активно задіяні в роботі центрів вакцинації і ведуть прийом пацієнтів лише частково. Але з 1 серпня там прийняли на роботу двох нових лікарів - молодих спеціалістів. Також на Молодіжному є 4 лікарі, які не набрали повний об'єм по кількості підписаних декларацій.

Варто зазначити, що лише сімейний лікар, з яким підписана декларація, може видати електронний рецепт на ліки. Решту послуг можуть надавати інші спеціалісти, в тому числі сімейні лікарі, з якими в пацієнта декларація не підписана. За словами пані Пономаренко, за потреби пацієнтів перенаправляють до інших лікарів.