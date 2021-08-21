Кременчужани скаржаться, що у Центрі ПМСД на Молодіжному не вистачає сімейних лікарів: деяких з них немає на роботі вже близько двох місяців, а до інших лікарів людей не направляють. Ситуацію прояснила під час засідання виконкому 19 серпня заступниця директора департаменту охорони здоров'я Людмила Пономаренко:
Варто зазначити, що лише сімейний лікар, з яким підписана декларація, може видати електронний рецепт на ліки. Решту послуг можуть надавати інші спеціалісти, в тому числі сімейні лікарі, з якими в пацієнта декларація не підписана. За словами пані Пономаренко, за потреби пацієнтів перенаправляють до інших лікарів.