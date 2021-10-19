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Кременчук, Споживач

Кременчужани стоять у черзі за газом

Сьогодні, 08:29 Переглядів: 2 354 Коментарів: 4

 

До офісу ГК «‎Нафтогаз України» вишикувалась черга

Кременчужани кинулися укладати угоди на постачання газу з ГК «‎Нафтогаз України». До офісу, який відкрила компанія у Кременчуці (у районі зупинки «‎Водоканал») стоїть величезна черга. Нагадаємо, у березні цього року ТОВ «‎Кременчукгаз-постачання» припинила надавати послуги населенню, і кременчужан перевели на ПОН — постачальника останньої надії. Функцію ПОН виконує все той же «Нафтогаз», але ціна для ПОН вища, ніж для постійних клієнтів компанії. Тому ті споживачі, які ще й досі не обрали постачальника на ринку газу, переплачують.

Раніше містяни шикувалися у черги до офісів групи компаній «‎Кременчукгаз», щоб стати абонентами ТОВ «‎Кременчукгаз-трейдінг». Також представники компанії ходили по домівках та пропонували договори. Однак згодом у компанії виникли проблеми з опрацюванням документів - читачі скаржилися ТЪ на випадки, коли подані заявки залишалися без руху понад місяць, у той же час рахунки виставляв ПОН.

Довідково

  • Тариф ГК «‎Нафтогаз України» для населення складає 7,96 грн за куб м (і річний, і тарифний план «комфортний сезон»);
  • Тариф ПОН у жовтні — 16,56 грн за куб м (змінюється щомісяця);
  • Тариф ТОВ «‎Кременчукгаз-трейдінг» - 9,99 грн за куб м (місячний і річний план).
3
Автор: Татьяна Донченко
Теги: газ Нафтогаз України
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Коментарі: 4

539
Кавоман:
Сьогодні, 08:34

"Кременчужани стоять у черзі за більш дешевим газом" - так мабуть буде правильно.


6 1
143
adf007:
Сьогодні, 09:45

А говорили при демократии не будет очередей ;)

Опять обманули


11 0
31
Mazepa:
Сьогодні, 12:31

Платіжок від «Кременчукгаз-трейдінг» немає вже два місяці і схоже що не буде більше ніколи. Як сказав Остап Бендер - "контора померла". В принципі це було прогнозовано - перекупи неспроможні продати населенню газ по 10 грн за куб, так як самі змушені купувати його дорожче, у реальних постачальників газу.


1 0
477
JJAbrams:
Сьогодні, 12:45

Також представники компанії ходили по домівках та пропонували договори. Однак згодом у компанії виникли проблеми з опрацюванням документів

Они эти договоры возле подъезда на колнке шлепали, и тут вот такое laughing


0 0

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