Кременчужани стоять у черзі за газом

Кременчужани кинулися укладати угоди на постачання газу з ГК «Нафтогаз України». До офісу, який відкрила компанія у Кременчуці (у районі зупинки «Водоканал») стоїть величезна черга. Нагадаємо, у березні цього року ТОВ «Кременчукгаз-постачання» припинила надавати послуги населенню, і кременчужан перевели на ПОН — постачальника останньої надії. Функцію ПОН виконує все той же «Нафтогаз», але ціна для ПОН вища, ніж для постійних клієнтів компанії. Тому ті споживачі, які ще й досі не обрали постачальника на ринку газу, переплачують.
Раніше містяни шикувалися у черги до офісів групи компаній «Кременчукгаз», щоб стати абонентами ТОВ «Кременчукгаз-трейдінг». Також представники компанії ходили по домівках та пропонували договори. Однак згодом у компанії виникли проблеми з опрацюванням документів - читачі скаржилися ТЪ на випадки, коли подані заявки залишалися без руху понад місяць, у той же час рахунки виставляв ПОН.
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