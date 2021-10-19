Кременчужани стоять у черзі за газом

Сьогодні, 08:29 Переглядів: 2 354 Коментарів: 4

Кременчужани кинулися укладати угоди на постачання газу з ГК «‎Нафтогаз України». До офісу, який відкрила компанія у Кременчуці (у районі зупинки «‎Водоканал») стоїть величезна черга. Нагадаємо, у березні цього року ТОВ «‎Кременчукгаз-постачання» припинила надавати послуги населенню, і кременчужан перевели на ПОН — постачальника останньої надії. Функцію ПОН виконує все той же «Нафтогаз», але ціна для ПОН вища, ніж для постійних клієнтів компанії. Тому ті споживачі, які ще й досі не обрали постачальника на ринку газу, переплачують.

Раніше містяни шикувалися у черги до офісів групи компаній «‎Кременчукгаз», щоб стати абонентами ТОВ «‎Кременчукгаз-трейдінг». Також представники компанії ходили по домівках та пропонували договори. Однак згодом у компанії виникли проблеми з опрацюванням документів - читачі скаржилися ТЪ на випадки, коли подані заявки залишалися без руху понад місяць, у той же час рахунки виставляв ПОН.

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