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Кременчук, Спорт, Афіша

Боксер Сергій Радченко проведе бій проти Йоурі Каленга, який входить у ТОП-10 WBA

Сьогодні, 08:03 Переглядів: 416

 

Тримаємо кулаки за нашого спортсмена

У Польщі 22 жовтня відбудеться боксерський поєдинок між Сергієм Радченком та Йоурі Каленгою. Кременчуцький боксер повернеться на ринг після травми й операції, яку переніс весною цього року. 

Бій кременчуцького боксера Сергія Радченка скасували через травму
- У мене відбудеться бій із серйозним суперником Йоурі Каленга. Цей боксер входить у ТОП-10 WBA. Для мене це дуже цікавий бій. Багато задають питання, навіщо я вступаю у бій з таким серйозним суперником після травми та тривалого відновлення? Чому не пройти пару прохідних боїв? Скажу чесно, для мене не дуже цікаво боксувати з "мішками" де наперед знаєш, що переможеш. Мені набагато цікавіше підкорювати нові вершини та перемагати серйозних суперників. Тому я обрав бій, - зауважив Сергій Радченко.

Йоурі Каленга - 33-річний французький боксер-професіонал, конголезького походження, який виступає в першій важкій ваговій категорії. Серед професіоналів діючий чемпіон франкомовних країн за версією WBC Francophone (2021-Н.В.), експретендент на титул регулярного чемпіона світу за версією WBA (2015) і колишній тимчасовий чемпіон світу за версією WBA (2014-2015) в 1-м важкій вазі.

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Автор: Альона Душенко
Теги: бокс Сергій Радченко Радченко
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