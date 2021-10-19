Боксер Сергій Радченко проведе бій проти Йоурі Каленга, який входить у ТОП-10 WBA

У Польщі 22 жовтня відбудеться боксерський поєдинок між Сергієм Радченком та Йоурі Каленгою. Кременчуцький боксер повернеться на ринг після травми й операції, яку переніс весною цього року.
Йоурі Каленга - 33-річний французький боксер-професіонал, конголезького походження, який виступає в першій важкій ваговій категорії. Серед професіоналів діючий чемпіон франкомовних країн за версією WBC Francophone (2021-Н.В.), експретендент на титул регулярного чемпіона світу за версією WBA (2015) і колишній тимчасовий чемпіон світу за версією WBA (2014-2015) в 1-м важкій вазі.
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