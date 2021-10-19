Під Кременчуком водні поліцейські побили водія катера

Сьогодні, 09:02 Переглядів: 1 133 Коментарів: 2

Прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно двох працівників сектору водної поліції одного з відділів Кременчуцького відділу поліції за фактом перевищення влади та службових повноважень. Чоловіків звинувачують у перевищенні службових повноважень, що супроводжувалися насильством, за відсутності ознак катування, вчинені групою осіб без попередньої змови між собою (ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 365 КК України). Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

За даними слідства, у серпні минулого року під час патрулювання акваторії Кам’янського водосховища річки Дніпро поліцейський та інспектор зупинили катер, водій та пасажир якого перебували без рятівних жилетів. Під час спілкування з судноводієм працівники водного патруля виявили в останнього ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували пройти огляд за допомогою алкотестера, на що чоловік погодився. Після швартування катера водій судна намагався віднести до свого автомобіля речі, однак поліцейські безпідставно, без попередження руками і ногами побили потерпілого, спричинивши йому легкі тілесні ушкодження та моральні страждання.

Унаслідок застосування фізичної сили потерпілого госпіталізували до лікарні, у приміщенні якої працівники поліції за керування судном у стані алкогольного сп’яніння та злісну непокору вимозі поліцейського (ст. 130, 185 КУпАп) склали стосовно нього два протоколи, які у подальшому Крюківський районний суд Кременчука закрив у зв’язку з відсутністю складу адміністративних правопорушень.

Наразі поліцейського звільненого з органів поліції, інспектора відсторонено від займаної посади.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося територіальним управлінням Державного бюро розслідувань,т яка розташована у Полтаві.

Довідково: відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 43 Закону України «Про Національну поліцію» поліцейський зобов’язаний заздалегідь попередити особу про застосування фізичної сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї і надати їй достатньо часу для виконання законної вимоги поліцейського, крім випадку, коли зволікання може спричинити посягання на життя і здоров’я особи чи та/або поліцейського або інші тяжкі наслідки, або в ситуації, що склалася, таке попередження є невиправданим або неможливим.

Попередження може бути зроблено голосом, а за значної відстані або звернення до великої групи людей - через гучномовні установки, підсилювачі звуку.