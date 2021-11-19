У Полтаві викрали і зґвалтували 20-річну дівчину

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У Полтаві викрали і зґвалтували 20-річну дівчину.

До Полтавського райуправління поліції 14 листопада звернувся батько дівчини і розповів, що його дочка зникла безвісти. За фактом зникнення дівчини слідчий поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

17 листопада дівчина повернулася до Полтави. Вона розповіла слідчому, що її викрали та ґвалтували. Правоохоронці внесли дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 1 ст. 152 (Зґвалтування). Санкція статей передбачає до 5 років позбавлення волі.

Наразі в рамках відкритих кримінальних проваджень тривають оперативно-розшукові та слідчі дії. Розслідування перебуває на особистому контролі керівництва Головного управління поліції Полтавщини.

За інформацією видання «Полтавщина», 14 листопада близько 16.00 дівчина поверталася з ринку додому, біля ТРЦ «Конкорд» двоє чоловіків схопили її, запхали в машину і кудись повезли. Про це розповіли родичі потерпілої. До поліції подзвонили очевидці інциденту. За описом батько зрозумів, що один з нападників – це хлопець, який жив з його донькою в одному селі.

Коли дівчина повернулася, на її тілі були синці та подряпини, і вона розповіла, що її ґвалтували в лісі і на фермі. Родичі кажуть, що тепер вона сидить дома, ні з ким не розмовляє, б’є себе, знаходиться не в собі.

19 листопада представники азербайджанської громади Полтави прийшли мітингувати до окружної прокуратури на вулиці Володимира Козака. Вони стверджують, поліція не шукає кривдників дівчини, бо батьки ймовірного ґвалтівника підкупили слідчих.