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Кременчук, Коронавірус / Карантин

19 листопада від ускладнень COVID-19 померла 73-річна жінка

Сьогодні, 21:31 Переглядів: 565

 

У місті за добу захворіло 122 людини, серед яких 6 дітей та одне немовля 2 місяців

19 листопада в нашому місті зареєстрували сто двадцять два нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу.

За даними мерії, захворіли п'ятдесят п'ять жінок віком від 21 до 81 років, шістдесят чоловіків віком від 26 до 83 років, шість дітей віком від 2 до 17 років та одне немовля 2 місяців. Із вперше виявлених випадків захворювання сто одинадцять пацієнтів перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, одинадцять – лікується в інфекційних шпиталях, із них три вакцинованих.

Всього в інфекційних шпиталях лікується двісті сорок осіб. Одужало сто п'ятдесят шість пацієнтів.

На жаль, померла одна невакцинована жінка 73 років.

Загалом у Кременчуці зареєстрували 15323 хворих, одужало 11072, померло 479.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус смерть от коронавируса
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