«Донбас» хоч і переміг у Кременчуці, але отримає технічну поразку

Вчора, 22:33 Переглядів: 478

Сьогодні, 19 листопада, на льодовій арені «Айсберг» хокейний клуб «Кременчук» приймав «Донбас». Донеччани вперше у сезоні здолали кременчуцьку команду проте їм зарахують технічну поразку через виступ відсторонених гравців.

"Кременчук" - "Донбас" 2:5 (0:0; 1:3; 1:2)

Шайби: 0:1 Морозов (Захаров – менш.), 24:08. 0:2 Спруктс (Сигаров, Кобелєв), 25:14. 1:2 Кошелєв, 28:04. 1:3 Коренчук (Фірсів, Буценко), 31:36. 1:4 Буценко (Садовіков, Медведєв), 45:39. 2:4 Дубінін (Боярчук – більш.), 55:10. 2:5 Бірюков (Шишлянников – менш.), 57:47

Кременчук: Боярчук (Гордюшин); Григорян – Богачонок, Гриценко – Горлушко, Савченко – Сеник, Грицких – ; Коробов – Дубінін – Денискін, Хришпенц – Серанов – Товстушко, Нікулін – Ворона – Кошелєв, Савицький – Забавін – Сібілевич

Донбас: Макаров (Дяченко); Пангелов - Юлдашев (А) – Соколовський, Кобелєв – Жульдиков, Андрійків – Галигін, Ігнатенко – Фірсов; Сигарьов – Бірюков – Шишлянников, Медведєв – Туркін (А) – Спруктс, Морозов – Захаров (К) – Пересунько, Коренчук – Буценко – Садовиков

Рахунок у поєдинку був відкритий на 25-й хвилині - Фелікс Морозов в меншості втік віч-на-віч з голкіпером кременчужан Михайлом Боярчуком, і скористався своїм шансом.

Свою перевагу гості збільшили буквально за хвилину, коли Гатіс Спруктс успішно зіграв на добиванні. На 29-й хвилині рахунок голам «Кременчука» у матчі відкрив Антон Кошелєв, який з другої спроби переграв Андрія Макарова.

Ще по голу на свій рахунок записали Ілля Коренчук та Микита Буценко, які встановили комфортну перевагу «Донбасу». У третьому періоді «Кременчук» реалізував більшість – Артем Дубінін підставив ключку під пас Давида Григоряна.

Точку в матчі поставив Андрій Сигарьов, який відправив шайбу у ворота Михайла Боярчука у меншості.

Наступний матч чемпіонату УХЛ «Кременчук» зіграє 22 листопада о 18:45 у Києві з «Соколом» (трансляція - телеканал XSPORT).

Перемога «Донбасу» під питанням через заявку дискваліфікованих гравців

Донецька команда може отримати другу поспіль технічну поразку в регулярному чемпіонаті Української хокейної ліги. У складі команди виступили відсторонені гравці: Пилип Пангелов-Юлдашев, Віталій Андрейків, Микита Буценко, Олександр Пересунько, Ілля Коренчук та Віктор Захаров.

Зауважимо, що Дисциплінарний комітет Федерації хокею України відсторонив від участі у всіх офіційних змаганнях на час проведення розслідування за фактом відкриття проваджень про зрив підготовки національної збірної України до чемпіонату світу в дивізіоні 1В.

Згідно зі статтею 40 Дисциплінарного кодексу ФХУ, при встановленні повторних порушень регламентних документів змагань порушник буде знятий з чемпіонату. Це питання буде ключовим під час наступного засідання дисциплінарного комітету ФХУ.

«Робитимемо висновки – так не можна грати»

Головний тренер ХК «Кременчук» Олександр Савицький після матчу з «Донбасом» (2:5) поспілкувався зі ЗМІ:

- Важко налаштується на таку гру, навколо якої незрозуміла ситуація. Щодо самого матчу, то ми повністю програли у русі, швидкості прийняття рішення, все як у тумані. Єдина світла пляма – це наші вболівальники, котрі всю гру нас підтримували. Велике їм за це спасибі, бо ми показали сьогодні огидний хокей, але завдяки вболівальникам не такий поганий настрій.

- У минулій грі з «Маріуполем» добре у воротах відіграв Микита Гордюшин, чому вибір сьогодні випав на Михайла Боярчука?

- Мишко до цього виграв дві зустрічі у «Донбасу», і ми вважали, що він має допомогти, але прорахувалися.

- Наскільки зараз біля хокейних ситуацій впливають на команду?

- На нормальну професійну команду, майстрів своєї справи, це не повинно впливати, ми погано виглядали за грою. Причому ті люди, які мають робити результат. Робитимемо висновки – так не можна грати.

- Після дискваліфікації повернувся Андрій Денискін. Як оцінюєте його гру?

- Він довго не грав, важкуватий трішки. Набере форму і приноситиме користь команді.

- 22 листопада гра в гостях проти «Сокола», які Ваші очікування?

- «Сокіл» лідирує у чемпіонаті, тому настрій на них буде по максимуму, найбойовіший. Намагатимемося виграти.