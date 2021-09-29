Хокеїста Денискіна Федерація хокею України дискваліфікувала на 13 матчів

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 386 Коментарів: 1

Відповідно до договору про співпрацю між Федерацією хокею України та Української хокейної лігою, спортивне правосуддя здійснює Дисциплінарний комітет Федерації хокею України

Спортивно дисциплінарний комітет Федерації хокею України виніс рішення щодо інциденту в матчі між «Кременчуком» та «Донбасом». Нагадаємо, що на 36-й хвилині матчу форвард «Кременчука» Андрій Денискін був покараний за жести щодо гравця «Донбасу» Джейла Смерека. Хокеїст отримав дисциплінарний штраф, і був видалений з майданчика до кінця гри.

Відзначимо, що відповідно до договору про співпрацю між Федерацією хокею України та Української хокейної лігою, спортивне правосуддя здійснює Дисциплінарний комітет Федерації хокею України.

Так, ДК ФХУ прийняв рішення: Застосувати до гравця команди «Кременчук» Андрію Денискина дисциплінарні санкції, передбачені пунктом 27 частини 1 розділу 4 Дисциплінарного кодексу (правил) - дискваліфікацію на 13 матчів: обов'язкову на 3 та додаткову дискваліфікацію на 10 матчів.

Дані дисциплінарні санкції вступають в силу з моменту прийняття рішення - 28 вересня 2021 року.

Таким чином, в ході обов'язкової дискваліфікації Андрій Денискін пропустить матчі проти «Сокола», «Білого Барса» та «Краматорська». У разі додаткового - вийде на лід у листопаді.