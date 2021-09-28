«Дуже шкодую про те, що сталося», - хокеїст Андрій Денискін про расистський скандал

Сьогодні, 17:40 Переглядів: 301

Хокеїст ще раз вибачився за свої дії

Нападник хокейного клубу «Кременчук» Андрій Денискін, який в матчі 4-го туру УХЛ був покараний за расистські жести щодо гравця «Донбасу» Джейла Смерека, в ексклюзивному інтерв'ю пресслужбі УХЛ розповів про те, що трапилося на майданчику під час матчу.

- Розкажи зі свого боку, що сталося під час матчу з «Донбасом»?

- Стався напад на воротаря, я заступився і зав'язалася бійка, по ходу якої мене сильно словесно образили. На емоціях після бійки я і зробив цей негарний жест, але в той момент я навіть не мав ніяких расистських намірів.

Тільки після усвідомив, що міг образити Джейла своїм необдуманими діями. Тому ще раз хочу вибачитися. Я поважаю всіх людей незалежно від їх расової чи національної приналежності.

Дуже шкодую про те, що сталося, бо ставлюся до всіх людей однаково.

- Як думаєш, ту ситуацію можна було вирішити по-іншому?

- Так, можна було промовчати або поштовхатися. Природно, все в рамках хокейних правил.

- Після матчу в своєму Instagram ти опублікував вибачення, але після твій профіль був видалений. Після цього поста громадськість не вщухла?

- Я не збирався закривати профіль і був готовий вислухати громадську думку. Але як тільки це переросло в погрози - так само з расистським підтекстом і буллінгом близьких мені людей - виходу більше не було. Керівництво клубу разом зі мною прийняло рішення закрити сторінку.

- Як відреагували після матчу в команді?

- Команда не підтримує расизм. Знаючи мене і відсутність моїх коментарів з цього приводу будь-коли, всі погодилися, що це були необдумані емоції без глибокого підтексту.

Також керівництво команди застосувало штрафні санкції до мене, з якими я повністю згоден.

- Зараз виходить тільки чекати рішення дисциплінарних органів?

- Так, зараз чекаю рішення дисциплінарного комітету.

- Можливо залишилося ще щось, що ти б хотів сказати?

- Я шкодую, тому що не є расистом. Це емоції, які я не стримав, адже часом ми самі не розуміємо, що робимо в стані афекту. Звичайно, хотів би подякувати тим людям, які мене підтримують в таку настільки важку для мене хвилину.