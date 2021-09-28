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Кременчук, Україна, Світ

В «‎Дії» можна буде оформити пенсію, субсидію та матеріальну допомогу‎

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 245

 
 До кінця року пілотний проєкт запрацює для громадян не менше ніж у двох областях

На порталі «‎Дія» можна буде оформити онлайн житлові субсидії, отримання пенсій, державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям, а також звернення в електронній формі за соціальними послугами. Про те, що Уряд схвалив відповідну постанову, повідомили 22 вересня на сайті Мінцифри.

Тепер, щоб отримати житлові субсидії, достатньо буде заповнити заявку на порталі «‎Дія». У межах пілотного проєкту українці зможуть отримувати державну соцдопомогу:

  • на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;
  • на дітей одиноким матерям;
  • на тяжкохворих дітей;
  • під час усиновлення дитини;
  • особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.

Крім того, на порталі «‎Дія» можна буде отримувати пенсії, звертатися за наданням соціальних послуг та призначенням компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги.

Послуги будуть доступні завдяки продовженню експериментального проєкту Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (ЄІССС). Ця система забезпечує прозорість та автоматизацію процесів нарахування соцвиплат, а також запровадить електронний документообіг у соціальній сфері.

До кінця 2021 року пілотний проєкт, протестований на Київщині та Житомирщині, запрацює не менше ніж у двох областях.

У межах ЄІССС вже цього року планується створення Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг.


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Автор: Тамара Зінченко
Теги: «‎Дія» послуги соціальні виплати цифровізація
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