На сесії прохали зменшити фінансування Громадського бюджету та збільшити кількість голосів

Прохання озвучили на засідані чергової сесії Кременчуцької міської ради
На сесії Кременчуцької міської ради депутатка Лариса Гориславець у запиті запропонувала збільшити кількість голосів та зменшити фінансування. За словами депутатки, ці кроки мають запобігти маніпуляції та дискредитації ідеї партисипації та громадської участі.
З трибуни депутатка озвучила кілька фактів. Ряд проєктів минулих років досі не профінансовані, більшість із них у Крюкові. Також за останні роки збільшився бюджет на проєкти, але практика показує, що якість реалізації проєктів потребує додаткового контролю і негайного втручання.
Щоб запобігти дискредитації Громадського бюджету депутатка запропонувала:
Кременчуцькі депутати не підтримали запит колеги.
ІнформаціяПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.