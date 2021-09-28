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Кременчук

На сесії прохали зменшити фінансування Громадського бюджету та збільшити кількість голосів

Сьогодні, 18:33 Переглядів: 148

Прохання озвучили на засідані чергової сесії Кременчуцької міської ради

На сесії Кременчуцької міської ради депутатка Лариса Гориславець у запиті запропонувала збільшити кількість голосів та зменшити фінансування. За словами депутатки, ці кроки мають запобігти маніпуляції та дискредитації ідеї партисипації та громадської участі.

З трибуни депутатка озвучила кілька фактів. Ряд проєктів минулих років досі не профінансовані, більшість із них у Крюкові. Також за останні роки збільшився бюджет на проєкти, але практика показує, що якість реалізації проєктів потребує додаткового контролю і негайного втручання. 

Щоб запобігти дискредитації Громадського бюджету депутатка запропонувала:

  • зменшити удвічі суму на Громадський бюджет-2021 з 8 млн 780 тис грн до 4 мільйонів 390 тис грн;
  • зменшити максимальну суму 1 проєкту вдвічі - з 1 млн 240 тис грн. до 620 тис грн;
  • кожен мешканець має 3 голоси для голосування за проєкти.

Кременчуцькі депутати не підтримали запит колеги.

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Автор: Альона Душенко
Теги: сесія Громадський бюджет
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