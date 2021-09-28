На сесії прохали зменшити фінансування Громадського бюджету та збільшити кількість голосів

Сьогодні, 18:33 Переглядів: 148

На сесії Кременчуцької міської ради депутатка Лариса Гориславець у запиті запропонувала збільшити кількість голосів та зменшити фінансування. За словами депутатки, ці кроки мають запобігти маніпуляції та дискредитації ідеї партисипації та громадської участі.

З трибуни депутатка озвучила кілька фактів. Ряд проєктів минулих років досі не профінансовані, більшість із них у Крюкові. Також за останні роки збільшився бюджет на проєкти, але практика показує, що якість реалізації проєктів потребує додаткового контролю і негайного втручання.

Щоб запобігти дискредитації Громадського бюджету депутатка запропонувала:

зменшити удвічі суму на Громадський бюджет-2021 з 8 млн 780 тис грн до 4 мільйонів 390 тис грн;

зменшити максимальну суму 1 проєкту вдвічі - з 1 млн 240 тис грн. до 620 тис грн;

кожен мешканець має 3 голоси для голосування за проєкти.

Кременчуцькі депутати не підтримали запит колеги.