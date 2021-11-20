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Кременчук

Через сильний вітрюган на вихідних Кременчук отримав штормове попередження

Сьогодні, 07:00 Переглядів: 81

 

Зате у місті потеплішає

Зранку та у першій половині дня 20 листопада по Полтавській області, зокрема у Кременчуці, очікуються пориви північно-західного вітру 15-20 м/с. За повідомленням Полтавського обласного центру з гідрометеорології, оголошене штормове попередження (перший рівень небезпечності – жовтий). Крім того, у суботу у місті дощитиме, зате потеплішає.

Gismeteo обіцяє, що дощ йтиме зранку у суботу, 20 листопада, далі вікенд пройде без опадів. Також у суботу у Кременчуці дутиме вітер з максимальною швидкістю 17 м/с. Зате стане значно тепліше – до +11°С.

Sinoptik взагалі прогнозує у суботу вітрюган до 15-24 м/с. Вранішній суботній дощ зміниться мінливою хмарністю протягом обох вихідних. Температурний мінімум складе +3°С, а максимум +10°С.

Ventusky згоден з «колегами» – зранку у суботу пророкує нетривалі опади, а також посилення швидкості вітру до 27 км/год, місцями з поривами до 54 км/год. Загалом сонце не з'являтиметься з-за хмар на вихідних, але у місті буде сухо. Повітря прогріється до позначок +3-10°С.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: погода прогноз осень ветер штормове попередження
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