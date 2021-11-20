«Щоб транспорт не зупинився»: мер Кременчука Малецький розповів, чому порушує закон

Сьогодні, 08:02 Переглядів: 993

У мерії готуються підвищити вартість проїзду в маршрутках до 10 грн, у тролейбусах та комунальних автобусах – до 8 грн. ТЪ запитав мера міста Віталія Малецького, чому рішення готуються ухвалити без обговорення? Чому без процедури регуляторного акту? (До речі, аналогічне рішення про підвищення проїзду у Києві, від якого згодом відмовився мер столиці Віталій Кличко, планувалося ухвалити після обговорення з громадськістю.)

- Тому що в рамках ситуації, яка зараз є, коли різко здорожчав автогаз і деякі інші складники тарифу, треба приймати рішення, щоб транспорт не зупинився. Тому приймається таке рішення. Якщо ви вважаєте, що щось неправильно, можете законними способами його оскаржувати, - заявив міський голова.

Проте (нагадаємо) подібний судовий процес уже був: позивалися депутати минулого скликання Олександр Кальченко і Денис Терещенко. Суд визнав, що тарифи на транспорт мають ухвалюватися за процедурою регуляторного акту. Але рішення виконкому, затверджене без цієї процедури, не скасував – бо на той час тарифи підвищили ще раз.

Регуляторний акт про тарифи на транспорт мерія планує на 2022 рік.

Цього разу, як підкреслив мер, тарифи відкоригують на складові вартості палива та електроенергії (для тролейбусів). Розрахунки мер пообіцяв представити на наступний виконком.