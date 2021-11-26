На Полтавщині судитимуть селищного голову, який виписав комунальнику 290 тисяч надбавки

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 768 Коментарів: 1

Його звинувачують у службовій недбалості

Диканська окружна прокуратура обвинуватила у неналежному виконанні своїх службових обов’язків колишнього селищного голову, про це повідомила пресслужба прокуратури області.

Зокрема, у квітні 2016 року експосадовець усупереч вимог законодавства встановив надбавку за інтенсивність та особливий характер роботи керівнику заснованого селищною радою комунального підприємства. Таким чином, унаслідок його службової недбалості протягом кількох років керівник підприємства щомісячно отримував 50% посадового окладу, що спричинило підприємству понад 290 тис. грн збитків.

За результатами досудового розслідування обвинувальний акт направлений до суду.

Довідково: встановлення надбавки керівникам підприємств, заснованих на державній та комунальній власності, скасовано постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року № 1034.