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Кременчук, Надзвичайні новини

4,5 тисячі викликів на домашнє насильство: кременчужани долучилися до створення унікального Маніфесту

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 348

 

З початку року на Полтавщині стосовно кривдників правоохоронці склали понад 2300 адміністративних протоколів

25 листопада в сквері імені Олега Бабаєва кременчужани долучилися до створення унікального Маніфесту проти домашнього насильства, ініційованого Фондом Народонаселення ООН в Україні в рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства». На спеціальному помаранчевому банері учасники процесу мали можливість залишити свої меседжі проти домашнього насильства, побажання постраждалим і заклики щодо викорінення цієї проблеми.

 

Захід пройшов під гаслом: «Кременчук - проти насильства!», і кожен з учасників долучився до створення майбутньої соціальної реклами, яка використовуватиметься на території Кременчуцької міської територіальної громади.

Усі охочі могли сфотографуватися на тлі помаранчевого банера, викласти фото у соцмережі і взяти участь у розіграші. Троє переможців отримають брендову продукцію «Розірви коло».

Кременчужани можуть долучитися до створення маніфесту проти домашнього насильства

Долучилася до акції й кременчуцька поліція. Правоохоронці залишили свої  поради задля привернення уваги до проблеми домашнього насильства та подолання в суспільстві цього негативного явища. Крім того, працівники ювенальної поліції та патрульні надали рекомендації присутнім як діяти у разі виникнення небезпеки, в тому числі у випадках проявів насильства.

За інформацією правоохоронців, На Полтавщині з початку поточного року поліцейськими здійснено більше ніж 4,5 тисячі реагувань на домашнє насильство. Стосовно кривдників складено понад 2300 адміністративних протоколів за статтею 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення та вручено близько 1900 термінових заборонних приписів:

  • 560 осіб зобов’язано залишити місце проживання, перебування постраждалої особи;
  • 630 особам заборонено перебувати у місцях спільного проживання, перебування постраждалої особи;
  • близько 1500 особам заборонено у будь-який спосіб спілкуватися, контактувати з потерпілими від домашнього насильства.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: поліція домашнє насильство акція маніфест розірви коло
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