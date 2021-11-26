4,5 тисячі викликів на домашнє насильство: кременчужани долучилися до створення унікального Маніфесту

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З початку року на Полтавщині стосовно кривдників правоохоронці склали понад 2300 адміністративних протоколів

25 листопада в сквері імені Олега Бабаєва кременчужани долучилися до створення унікального Маніфесту проти домашнього насильства, ініційованого Фондом Народонаселення ООН в Україні в рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства». На спеціальному помаранчевому банері учасники процесу мали можливість залишити свої меседжі проти домашнього насильства, побажання постраждалим і заклики щодо викорінення цієї проблеми.

Захід пройшов під гаслом: «Кременчук - проти насильства!», і кожен з учасників долучився до створення майбутньої соціальної реклами, яка використовуватиметься на території Кременчуцької міської територіальної громади.

Усі охочі могли сфотографуватися на тлі помаранчевого банера, викласти фото у соцмережі і взяти участь у розіграші. Троє переможців отримають брендову продукцію «Розірви коло».

Долучилася до акції й кременчуцька поліція. Правоохоронці залишили свої поради задля привернення уваги до проблеми домашнього насильства та подолання в суспільстві цього негативного явища. Крім того, працівники ювенальної поліції та патрульні надали рекомендації присутнім як діяти у разі виникнення небезпеки, в тому числі у випадках проявів насильства.

За інформацією правоохоронців, На Полтавщині з початку поточного року поліцейськими здійснено більше ніж 4,5 тисячі реагувань на домашнє насильство. Стосовно кривдників складено понад 2300 адміністративних протоколів за статтею 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення та вручено близько 1900 термінових заборонних приписів: