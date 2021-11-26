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У Кременчуцькому районі піймали браконьєрів, які сітками натягали 900 кг риби

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 160 Коментарів: 2

 

Відкрили кримінальне провадження

24 листопада водні поліцейські Кременчуцького районного управління під час рейду на Кременчуцькому водосховищі в районі села Пронозівка, що на Глобинщині, виявили факт порушення рибного промислу.

Правоохоронці задокументували, як 42-річний та 18-річний чоловіки, завантажували в автомобіль сітки зі свіжовиловленою рибою. Для спільного документування правопорушення на місце події були викликані працівники Полтавського рибоохоронного патруля.

Слідчі відділу №1 Кременчуцького райуправління поліції у правопорушників вилучили 25 риболовецьких сіток, (загальною довжиною понад 1700 м), автомобіль та рибу різних видів загальною вагою понад 900 кілограмів, на яку діє заборона на вилов.

За попередніми підрахунками інспекторів рибоохоронного патруля, рибалки завдали збитків природним біоресурсам на суму понад 700 тисяч гривень.

За даним фактом слідчим поліції, під процесуальним керівництвом Глобинської окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за ст.249 (Незаконне зайняття рибним промислом) Кримінального кодексу України.

Слідчі дії тривають.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: риба рибоохоронний патруль браконьєри
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Коментарі: 2

34
LVV:
Сьогодні, 15:18

Расстрелять.

 


0 0
3 873
1
zzzzzz:
Сьогодні, 15:18

зато с лодки спиннингом нельзя уже-навигация закрыта....


1 0

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