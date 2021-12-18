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Кременчук та ТелеграфЪ очима штучного інтелекту

Сьогодні, 16:01 Переглядів: 233

Чим більше ключових слів, тим виразніше зображення

Останні кілька років техспільнота розробляє алгоритми, який дуже реалістично генеруює зображення. Так само розвиваються технології генерування музики і тексту. Наприклад український гурт «Океану Ельзи» на початку року презентував пісню «БезТебеМенеНема», яка була написала за допомогою штучного інтелекту.

Тепер багато інструментів доступні онлайн для кожного, а для їхнього використання навіть не потрібні знання програмування. Ви можете самотужки згенерувати текст у браузері або трансформувати зображення. Якщо ви зацікавлені в цій сфері й у вас є ідея, то досить легко знайти потрібний інструмент.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» також спробував подивитися, як штучний інтелект зобразить наше місто та видання.

Заходимо на сайт, пишемо ключові слова (англійською мовою) та обираємо стиль. За зразок брали Ukraine, Maidan, freedom, стиль fantasy art.

 

Пишемо Kremenchuk й обираємо стилі

 

Ось таким Кременчук для кременчужанина Сергія Коваленка показав штучний інтелект.

 

А таким штучний інтелект побачив газету ТелеграфЪ.

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: картина
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