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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Дмитрівці в пожежі загинув чоловік

Сьогодні, 16:33 Переглядів: 184

 

Його тіло направили на судово-медичну експертизу

17 грудня о 14.49 в будинку на вул. Братів Литвинів села Дмитрівка Полтавського району сталася пожежа, повідомили у пресслужбі ДСНС області.

Рятувальники, які прибули на місце виклику, встановили, що горить будівля літньої кухні. Пожежу локалізували о 16.57, а ліквідували о 17.30.

Вогонь знищив 30м2 покрівлі літньої кухні та домашні речі, пошкодив 20 м2 перекриття гаража. На місці пожежі виявили тіло 49-річного мешканця будинку. Тіло загиблого направили до Полтавського обласного БСМЕ, для встановлення причини смерті.

Врятовали три суміжні будівлі від знищення вогнем.

До гасіння залучалися 4 чоловіки особового складу 5-го державного пожежно-рятувального посту та 1 одиниця техніки, а також однією одиницею пристосованої техніки ТОВ «Агро Альянс».

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Автор: Руслана Горгола
Теги: пожежа
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