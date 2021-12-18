Хто на Миколая сидітиме при свічках

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Причина - проведення ремонтних робіт на електромережах міста

«Полтаваобленерго» попереджає про тимчасові відключення електроенергії, які відбудуться в Кременчуці 19 грудня. Причина - проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста. З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами: вул. Володимира Винниченка;

вул. Житлобудівна;

вул. Вагонна;

вул. Кохнівська;

вул. Кавалерійська;

вул. Остапа Вишні;

вул. Академіка Герасимовича;

вул. Сергія Єфремова;

вул. Гайдамацька;

вул. Тіниста;

вул. Олександрійська;

вул. Кооперативна;

вул. Сєдова;

вул. Раїси Кириченко;

вул. Проектна;

вул. Лугова;

вул. Гійома Боплана;

вул. Цимлянська;

вул. Каховська;

вул. Громадянська;

вул. Переяслівська;

вул. Сумська;

вул. Підгірна;

вул. Піщана;

вул. Хорольська;

вул. Кріворудна;

вул. Східна;

вул. Добролюбова;

вул. Шкільна;

вул. Радищева;

вул. Володимира Вернадського;

вул. Чернишевського;

вул. Рилєєва;

вул. Портова;

вул. Лейтенанта Дніпрова, 6а;

вул. Манагарова, 30;

вул. Східна;

вул. Марка Вовчка;

вул. Некрасова;

вул. Размислова;

вул. Художня;

вул. Володимира Івасюка;

вул. Лікаря О. Богаєвського;

вул. Сущінського;

вул. Лєвуна;

вул. Гранітна;

вул. Бетонна;

пров. Солдатський;

пров. Червоний;

пров. Яблуневий;

пров. Художній;

пров. Докучаєва;

пров. Декабристів;

пров. Рилєєва;

пров. Чернишевського;

пров. Правобережний;

пров. Піщаний;

пров. Градизький;

пров. Бакинський;

пров. Західний;

пров. Бригадний;

пров. Зв'язковий;

пров. Нечая;

пров. Транспортний;

пров. Шкільний;

пров. Житлобудівний;

пров. Деповський;

пров. Межовий;

пр. Житлобудівний;

пр. Бригадний;

пр. Старицького;

пр. Липневий;

1-й пр. Кохнівський;

2-й пр. Кохнівський;

3-й пр. Кохнівський;

1-й туп. Парковий;

2-й туп. Парковий;

туп. Айвазовського.

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