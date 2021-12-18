Хто на Миколая сидітиме при свічках

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Сьогодні, 17:02 Переглядів: 109

 

Причина - проведення ремонтних робіт на електромережах міста

«Полтаваобленерго» попереджає про тимчасові відключення електроенергії, які відбудуться в Кременчуці 19 грудня. Причина - проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.

З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами:

  • вул. Володимира Винниченка;
  • вул. Житлобудівна;
  • вул. Вагонна;
  • вул. Кохнівська;
  • вул. Кавалерійська;
  • вул. Остапа Вишні;
  • вул. Академіка Герасимовича;
  • вул. Сергія Єфремова;
  • вул. Гайдамацька;
  • вул. Тіниста;
  • вул. Олександрійська;
  • вул. Кооперативна;
  • вул. Сєдова;
  • вул. Раїси Кириченко;
  • вул. Проектна;
  • вул. Лугова;
  • вул. Гійома Боплана;
  • вул. Цимлянська;
  • вул. Каховська;
  • вул. Громадянська;
  • вул. Переяслівська;
  • вул. Сумська;
  • вул. Підгірна;
  • вул. Піщана;
  • вул. Хорольська;
  • вул. Кріворудна;
  • вул. Східна;
  • вул. Добролюбова;
  • вул. Шкільна;
  • вул. Радищева;
  • вул. Володимира Вернадського;
  • вул. Чернишевського;
  • вул. Рилєєва;
  • вул. Портова;
  • вул. Лейтенанта Дніпрова, 6а;
  • вул. Манагарова, 30;
  • вул. Східна;
  • вул. Марка Вовчка;
  • вул. Некрасова;
  • вул. Размислова;
  • вул. Художня;
  • вул. Володимира Івасюка;
  • вул. Лікаря О. Богаєвського;
  • вул. Сущінського;
  • вул. Лєвуна;
  • вул. Гранітна;
  • вул. Бетонна;
  • пров. Солдатський;
  • пров. Червоний;
  • пров. Яблуневий;
  • пров. Художній;
  • пров. Докучаєва;
  • пров. Декабристів;
  • пров. Рилєєва;
  • пров. Чернишевського;
  • пров. Правобережний;
  • пров. Піщаний;
  • пров. Градизький;
  • пров. Бакинський;
  • пров. Західний;
  • пров. Бригадний;
  • пров. Зв'язковий;
  • пров. Нечая;
  • пров. Транспортний;
  • пров. Шкільний;
  • пров. Житлобудівний;
  • пров. Деповський;
  • пров. Межовий;
  • пр. Житлобудівний;
  • пр. Бригадний;
  • пр. Старицького;
  • пр. Липневий;
  • 1-й пр. Кохнівський;
  • 2-й пр. Кохнівський;
  • 3-й пр. Кохнівський;
  • 1-й туп. Парковий;
  • 2-й туп. Парковий;
  • туп. Айвазовського.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго графік відключень відключення електроенергії
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