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Надзвичайні новини

Троє молодиків на вокзалі відібрали у кременчужанки мобільний

Сьогодні, 17:36 Переглядів: 1 183

 

Далеко від місця злочину вони відійти не встигли...

Патрульні роти ТОР по гарячим слідам затримали грабіжника.

Як повідомили у пресслужбі патрульної поліції, 18 грудня, близько 2.00, ТОРівці отримали повідомлення про грабіж на залізничному вокзалі. Схвильована заявниця повідомила інспекторам, що невідомі відібрали і неї мобільний. Отримавши від потерпілої детальний опис нападників, патрульні вирушили на їх пошуки.

Через деякий час, на вулиці Халаменюка увагу поліцейських привернули троє осіб схожих за описом. Під час поверхневої перевірки у одного з них, охоронці порядку виявили телефон, схожий на викрадений.

Заявниця упізнала свою річ та 27-річного ймовірного грабіжника.

На місце прибули слідчі для встановлення усіх обставин.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: крадіжка
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