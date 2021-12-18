Троє молодиків на вокзалі відібрали у кременчужанки мобільний

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Далеко від місця злочину вони відійти не встигли...

Патрульні роти ТОР по гарячим слідам затримали грабіжника.

Як повідомили у пресслужбі патрульної поліції, 18 грудня, близько 2.00, ТОРівці отримали повідомлення про грабіж на залізничному вокзалі. Схвильована заявниця повідомила інспекторам, що невідомі відібрали і неї мобільний. Отримавши від потерпілої детальний опис нападників, патрульні вирушили на їх пошуки.

Через деякий час, на вулиці Халаменюка увагу поліцейських привернули троє осіб схожих за описом. Під час поверхневої перевірки у одного з них, охоронці порядку виявили телефон, схожий на викрадений.

Заявниця упізнала свою річ та 27-річного ймовірного грабіжника.

На місце прибули слідчі для встановлення усіх обставин.