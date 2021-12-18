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У Кременчуці зіткнулися КамАЗ та Chevrolet

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 1 368

 

На місці працювали патрульні

18 грудня, близько 12.00, на перехресті наб. Лейтенанта Дніпрова та вул. Білаша сталася ДТП. Відео до редакції надіслала читачка Лілія.

Зіткнулись КамАЗ та Chevrolet. Ніхто не постраждав.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП
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