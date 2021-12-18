У Кременчуці зіткнулися КамАЗ та Chevrolet

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 1 368

Зіткнулись КамАЗ та Chevrolet. Ніхто не постраждав.

18 грудня, близько 12.00, на перехресті наб. Лейтенанта Дніпрова та вул. Білаша сталася ДТП. Відео до редакції надіслала читачка Лілія.

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