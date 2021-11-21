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Кременчук, Здоров'я

Як просуваються ремонти у лікарні «Кременчуцькій»

Сьогодні, 15:00 Переглядів: 412

 

Для приймального відділення додатково виділили 500 тис грн на системи електрозабезпечення

На засіданні виконкому міський голова Віталій Малецький поінформував, як просуваються ремонти у лікарні «Кременчуцькій».

Для приймального відділення шляхом перерозподілу додатково виділили 500 тис грн на системи електрозабезпечення – прокладуть додаткові кабелі, замінять дві щитові, а також алюмінієві кабелі на мідні.

- Фактично зараз завдяки тому, що ми почали оновлювати приймальне відділення, оновили майже все електрогосподарство лікарні. І це правильно, - сказав градоначальник.

На третьому поверсі завершуються роботи по кардіореанімації, найближчим часом планують ремонтувати травматологію, далі на черзі – хірургія на другому поверсі.

- В інфекційному відділенні лікарні зараз завершують роботи по облаштуванню додаткових палат, маніпуляційних. Під час останнього візиту, коли ми там були, плитку клали, електротехнічну частину завершували, наскільки я знаю, зроблені вже комунікації. Але людям доводиться інколи навіть в захисних костюмах працювати, тому що в палатах є пацієнти з ковідом, - розповів Віталій Малецький.

Компанія, яка виконує роботи в інфекційному відділенні, обіцяла завершити їх через 2-3 тижні.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: ремонт больниц больница «Кременчугская» приёмное отделение
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