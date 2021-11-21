Де і коли 22 листопада у Кременчуці буде відсутнє електропостачання

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Перебої з електрикою триватимуть з 6.00/8.00 до 17.00/19.00

22 листопада у Кременчуці у зв’язку з проведенням поточних та капітальних ремонтів електрообладнання відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів.

З 6.00 до 19.00 через виконання планових робіт на ПЛ та ТП світла не буде за адресами:

вул. Чкалова,

пров. Сінний,

пр. Приозерний,

туп. Проточний.

З 8.00 до 17.00 через виконання планових робіт на ПЛ та ТП світла не буде за адресами: