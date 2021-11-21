Де і коли 22 листопада у Кременчуці буде відсутнє електропостачання
Сьогодні, 16:07
Переглядів: 467
Перебої з електрикою триватимуть з 6.00/8.00 до 17.00/19.00
22 листопада у Кременчуці у зв’язку з проведенням поточних та капітальних ремонтів електрообладнання відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів.
З 6.00 до 19.00 через виконання планових робіт на ПЛ та ТП світла не буде за адресами:
- вул. Чкалова,
- пров. Сінний,
- пр. Приозерний,
- туп. Проточний.
З 8.00 до 17.00 через виконання планових робіт на ПЛ та ТП світла не буде за адресами:
- вул. Виноградна,
- вул. Житлобудівна,
- вул. Вагонна,
- вул. Кохнівська,
- пров. Житлобудівний,
- пров. Деповський,
- пров. Межовий,
- пр. Житлобудівний,
- 1-й пр. Кохнівський,
- 2-й пр. Кохнівський,
- 3-й пр. Кохнівський,
- 1-й туп. Парковий,
- 2-й туп. Парковий,
- вул. Кавалерійська,
- вул. Остапа Вишні,
- вул. Академіка Герасимовича,
- вул. Сергія Єфремова,
- вул. Гайдамацька,
- вул. Тіниста,
- вул. Олександрійська,
- пров. Транспортний,
- пров. Шкільний,
- вул. Космічна,
- пров. Приходька,
- вул. Переяслівська,
- вул. Сумська, в
- ул. Підгірна,
- вул. Піщана,
- вул. Хорольська,
- вул. Кріворудна,
- пров. Піщаний,
- вул. Республіканська, 1-74,
- вул. Виноградна,
- вул. Художня,
- вул. Тупікова,
- вул. Єгорова,
- вул. Володимира Івасюка,
- вул. Насосна,
- вул. Франка,
- вул. Революціонерів,
- пров. Насосний,
- пров. Крюківський,
- пров. Ушинського,
- вул. Соборна, 16/9, 22/19,
- вул. Лейтенанта Покладова, 3, 5, 7, 10, 10а, 10б, 12,
- б-р Пушкіна, 20,
- вул. Сєдова,
- вул. Раїси Кириченко,
- пров. Нечая,
- пров. Сєдова,
- пров. Бригадний,
- вул. Художня, Івасюка,
- пров. Яблуневий,
- пров. Художній,
- пр. Старицького.