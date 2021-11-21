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Де і коли 22 листопада у Кременчуці буде відсутнє електропостачання

Сьогодні, 16:07 Переглядів: 467

 

Перебої з електрикою триватимуть з 6.00/8.00 до 17.00/19.00

22 листопада у Кременчуці у зв’язку з проведенням поточних та капітальних ремонтів електрообладнання відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів.

З 6.00 до 19.00 через виконання планових робіт на ПЛ та ТП світла не буде за адресами:

  • вул. Чкалова,
  • пров. Сінний,
  • пр. Приозерний,
  • туп. Проточний.

З 8.00 до 17.00 через виконання планових робіт на ПЛ та ТП світла не буде за адресами:

  • вул. Виноградна,
  • вул. Житлобудівна,
  • вул. Вагонна,
  • вул. Кохнівська,
  • пров. Житлобудівний,
  • пров. Деповський,
  • пров. Межовий,
  • пр. Житлобудівний,
  • 1-й пр. Кохнівський,
  • 2-й пр. Кохнівський,
  • 3-й пр. Кохнівський,
  • 1-й туп. Парковий,
  • 2-й туп. Парковий,
  • вул. Кавалерійська,
  • вул. Остапа Вишні,
  • вул. Академіка Герасимовича,
  • вул. Сергія Єфремова,
  • вул. Гайдамацька,
  • вул. Тіниста,
  • вул. Олександрійська,
  • пров. Транспортний,
  • пров. Шкільний,
  • вул. Космічна,
  • пров. Приходька,
  • вул. Переяслівська,
  • вул. Сумська, в
  • ул. Підгірна,
  • вул. Піщана,
  • вул. Хорольська,
  • вул. Кріворудна,
  • пров. Піщаний,
  • вул. Республіканська, 1-74,
  • вул. Виноградна,
  • вул. Художня,
  • вул. Тупікова,
  • вул. Єгорова,
  • вул. Володимира Івасюка,
  • вул. Насосна,
  • вул. Франка,
  • вул. Революціонерів,
  • пров. Насосний,
  • пров. Крюківський,
  • пров. Ушинського,
  • вул. Соборна, 16/9, 22/19,
  • вул. Лейтенанта Покладова, 3, 5, 7, 10, 10а, 10б, 12,
  • б-р Пушкіна, 20,
  • вул. Сєдова,
  • вул. Раїси Кириченко,
  • пров. Нечая,
  • пров. Сєдова,
  • пров. Бригадний,
  • вул. Художня, Івасюка,
  • пров. Яблуневий,
  • пров. Художній,
  • пр. Старицького.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: отключение света Полтаваоблэнерго график
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