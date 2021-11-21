«Вся вулиця Соборна була у стрічках»: кременчужани відзначили День Гідності та Свободи

Сьогодні, 21 листопада, кременчужани зібралися біля стели Небесної Сотні, щоб вшанувати пам'ять загиблих та згадати події Помаранчевої революції та Революції Гідності.
День Гідності та Свободи став наступником Дня свободи, який відзначався 22 листопада в честь Помаранчевої революції та був скасований Віктором Януковичем. Днем свята обране 21 листопада - дата одразу двох визначних для України подій: президентських виборів 2004 року, які стали початком Помаранчевої революції, та початку Євромайдану.
Захід зібрав близько сотні кременчужан: учасники двох революцій, юні пластуни, представники «Європейського клубу», кременчужани. На захід завітала також донька загиблого Героя України, учасника Революції Гідності Ігоря Сердюка, Олександра.
Один з організаторів заходу та учасник двох революцій Леонід Харченко згадав, як розверталися події 17-річної давнини - Помаранчевої революції.
За його словами, згодом наше місто зустрічало Віктора Януковича з хлібом та сіллю.
Через 9 років, 24 листопада, за підтримки національно-патріотичних сил та «Європейського клубу» кременчужани зібралися висловити свою точку зору. Кременчужани вийшли в підтримку євроінтеграції попри заборону суду, яку напередодні вночі прийняв Полтавський окружний адміністративний суд.
Саме на вулиці Соборній, де зараз стоїть стела Героям Небесної Сотні, з 2013 до лютого 2014 року щодня, а періодами щонеділі, кременчужани збиралися на мітинг в підтримку київського майдану.
Про події того часу згадала активістка та ексдепутатка Кременчуцької міської ради Анна Павленко, учасники Революції Гідності Дмитро Бречко, Валерій Голуб й Олександр Топко.
Краєзнавець Євген Бергер пригадав ще одну визначну дату, яка відбулася 100 років назад, - трагедія під Базаром. 16 грудня відзначатимемо 100-річчя з часу проведення Другого Зимового походу Армією УНР та розстрілу вояків армії УНР біля містечка Базар.