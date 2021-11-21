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Три пенальті, вилучення, автогол: «Кремінь» зазнав розгрому від «Кривбаса»

Сьогодні, 21:13 Переглядів: 178

  Кременчуцька команда повторила рекорд з пропущених голів та опустилася на останню сходинку в турнірній таблиці

Сьогодні, 21 листопада, футбольний клуб «Кремінь» зіграв домашній матч у Кривому Розі проти «Кривбаса». Підопічні Романа Локтіонова зазнали розгромної поразки й опустилися на дно турнірної таблиці. 

«Кремінь» – «Кривбас» –  0:5 (0:3)

Голи: Щедрий 17, Дебелко 32 (пен), Хобленко, 74, Хобленко 77 (пен) - Головко 34 (автогол) 

На 55 хвилині Вагнер Гонсалвез («Кривбас») не реалізував пенальті (воротар)

«Кремінь»: Єрмолов, Товкач, Ульянов, В.Сидоренко, Галоян (Мурашов, 46), Бойко, Сейтхалілов, Кошман (к) (Д.Сидоренко, 63), Молько (Пилипенко, 52), Головко, Галата. Запасні: Третяк, Навроцький, Білоус, Алізаде, Кучеренко. В.о. головного тренера: Роман Локтіонов

«Кривбас»: Сарнавський, Балан, Семенов, Зотько, Горват, Яровой (Хобленко, 60), Приходько (Рябов, 86), Гонсалвез (Гордієнко, 69), Іліч, Щедрий (Маліновський, 69), Дебелко (к) (П’ятов, 79). Запасні: Льопка, Гігашвілі, Заїменко, Татарков, Фатєєв, Мостовий, Говедаріца. Головний тренер: Олександр Бабич

Попередження: В.Сидоренко, Сейтхалілов, Кошман, Пилипенко - Приходько, 26. Ігор Яровой, 43. Іван Зотько, 82.

Вилучення: Владислав Сидоренко, 28. Сулейман Сейтхалілов, 32. Ігор Кошман , 53. Віктор Пилипенко, 55 - Клім Приходько, 26. Ігор Яровой, 43. Іван Зотько, 82

Арбітр: Володимир Новохатній (Київ)

Асистенти арбітра: Євген Петраков (Київ), Сергій Приступа (Черкаська область)

Четвертий арбітр: Максим Левченко (Кривий Ріг)

Спостерігач арбітражу: Сергій Беккер (Харків)

Турнірна таблиця

М Команда I П Н П РМ О
1 "Металіст" 19 16 2 1 50-8 50
2 "Кривбас" 19 12 5 2 37-16 41
3 "Оболонь" 18 10 3 5 23-14 33
4 "Альянс" 17 9 2 6 28-21 29
5 "Прикарпаття" 19 8 4 7 26-24 28
6 "Нива" Т 19 7 5 7 18-20 26
7 "Гірник-Спорт" 19 7 5 7 14-17 26
8 "Полісся" 16 7 3 6 20-15 24
9 "Олімпік" 18 7 2 9 19-22 23
10 "Поділля" 19 6 5 8 17-17 23
11 "Волинь" 18 5 7 6 15-19 22
12 "Краматорськ" 17 7 1 9 16-22 22
13 "Агробізнес" 18 4 7 7 15-22 19
14 "ВПК-Агро" 18 5 1 12 12-24 16
15 "Ужгород" 19 4 3 12 15-39 15
16 "Кремінь" 19 4 1 14 14-39 13


27 листопада «Кремінь» на виїзді зіграє з тернопільською «Нивою». Це заключний матч перед зимовою перервою. 

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: ФК Кривбас
Теги: футбол Кремінь Кривбас
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