Три пенальті, вилучення, автогол: «Кремінь» зазнав розгрому від «Кривбаса»

Кременчуцька команда повторила рекорд з пропущених голів та опустилася на останню сходинку в турнірній таблиці
Сьогодні, 21 листопада, футбольний клуб «Кремінь» зіграв домашній матч у Кривому Розі проти «Кривбаса». Підопічні Романа Локтіонова зазнали розгромної поразки й опустилися на дно турнірної таблиці.
Голи: Щедрий 17, Дебелко 32 (пен), Хобленко, 74, Хобленко 77 (пен) - Головко 34 (автогол)
На 55 хвилині Вагнер Гонсалвез («Кривбас») не реалізував пенальті (воротар)
«Кремінь»: Єрмолов, Товкач, Ульянов, В.Сидоренко, Галоян (Мурашов, 46), Бойко, Сейтхалілов, Кошман (к) (Д.Сидоренко, 63), Молько (Пилипенко, 52), Головко, Галата. Запасні: Третяк, Навроцький, Білоус, Алізаде, Кучеренко. В.о. головного тренера: Роман Локтіонов
«Кривбас»: Сарнавський, Балан, Семенов, Зотько, Горват, Яровой (Хобленко, 60), Приходько (Рябов, 86), Гонсалвез (Гордієнко, 69), Іліч, Щедрий (Маліновський, 69), Дебелко (к) (П’ятов, 79). Запасні: Льопка, Гігашвілі, Заїменко, Татарков, Фатєєв, Мостовий, Говедаріца. Головний тренер: Олександр Бабич
Попередження: В.Сидоренко, Сейтхалілов, Кошман, Пилипенко - Приходько, 26. Ігор Яровой, 43. Іван Зотько, 82.
Вилучення: Владислав Сидоренко, 28. Сулейман Сейтхалілов, 32. Ігор Кошман , 53. Віктор Пилипенко, 55 - Клім Приходько, 26. Ігор Яровой, 43. Іван Зотько, 82
Арбітр: Володимир Новохатній (Київ)
Асистенти арбітра: Євген Петраков (Київ), Сергій Приступа (Черкаська область)
Четвертий арбітр: Максим Левченко (Кривий Ріг)
Спостерігач арбітражу: Сергій Беккер (Харків)
Турнірна таблиця
|М
|Команда
|I
|П
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|"Металіст"
|19
|16
|2
|1
|50-8
|50
|2
|"Кривбас"
|19
|12
|5
|2
|37-16
|41
|3
|"Оболонь"
|18
|10
|3
|5
|23-14
|33
|4
|"Альянс"
|17
|9
|2
|6
|28-21
|29
|5
|"Прикарпаття"
|19
|8
|4
|7
|26-24
|28
|6
|"Нива" Т
|19
|7
|5
|7
|18-20
|26
|7
|"Гірник-Спорт"
|19
|7
|5
|7
|14-17
|26
|8
|"Полісся"
|16
|7
|3
|6
|20-15
|24
|9
|"Олімпік"
|18
|7
|2
|9
|19-22
|23
|10
|"Поділля"
|19
|6
|5
|8
|17-17
|23
|11
|"Волинь"
|18
|5
|7
|6
|15-19
|22
|12
|"Краматорськ"
|17
|7
|1
|9
|16-22
|22
|13
|"Агробізнес"
|18
|4
|7
|7
|15-22
|19
|14
|"ВПК-Агро"
|18
|5
|1
|12
|12-24
|16
|15
|"Ужгород"
|19
|4
|3
|12
|15-39
|15
|16
|"Кремінь"
|19
|4
|1
|14
|14-39
|13
27 листопада «Кремінь» на виїзді зіграє з тернопільською «Нивою». Це заключний матч перед зимовою перервою.